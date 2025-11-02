Discorso di Milly Carlucci per Andrea Delogu a Ballando con le Stelle e cosa dicono le regole per il rientro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha parlato della tragedia che ha colpito la concorrente e conduttrice Rai Andrea Delogu, che nei giorni scorsi ha perso il fratello 18enne Evan Oscar. Il ragazzo è morto a Bellaria Igea Marina. Mentre stava guidando la sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo. Inutile ogni tentativo di soccorso, per il giovane non c’è stato niente da fare.

Ballando con le Stelle, il discorso di Milly Carlucci per Andrea Delogu

La padrona di casa di Ballando con le Stelle, nella puntata in diretta su Rai Uno di sabato 1 novembre, ha rivolto un pensiero a Delogu. Mentre scandiva con voce rotta dalla commozione il discorso, ha chiamato vicino a sé Nikita Perotti, il maestro che nel programma danza con Andrea.

“Voi sapete che Andrea ha subito un lutto gravissimo a cui tutti noi abbiamo partecipato – ha esordito Milly Carlucci – Per quello che può servire: siamo un gruppo di amici e abbiamo voluto confortarla. Nikita è andato al funerale in rappresentanza di tutti noi. Non ci sono parole per lenire un dolore così grande”.

ANSA Andrea Delogu

“Andrea, se sei davanti alla tv e ci stai guardando – ha aggiunto la conduttrice di Sulmona quasi in lacrime – ti vogliamo dire che non abbiamo la pretesa di dire niente che ti sia utile. Ti aspettiamo qui a braccia aperte. E sappi che ti vogliamo un bene immenso e che speriamo di farti sorridere ancora”.

Terminato il discorso, tutte le persone presenti in studio hanno tributato un lungo applauso ad Andrea.

Il futuro di Andrea Delogu nel programma, cosa prevede il regolamento

Al momento non si sa se Andrea Delogu deciderà di continuare o meno il percorso a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, nel dire “ti aspettiamo a braccia aperte”, ha fatto capire a chiare lettere che la conduttrice, laddove sceglierà di proseguire la sua avventura, sarà riaccolta con calore dalla trasmissione. Anche perché il regolamento lo permette.

Le regole di Ballando con le Stelle prevedono che ogni caso di assenza sia esaminato singolarmente. In altre parole, non ci sono paletti stringenti.

In casi eccezionali, come quello di Delogu, la produzione, qualora la concorrente decidesse di rientrare nella competizione, può optare per uno spareggio lampo o per un ripescaggio.

Nel regolamento viene inoltre rimarcato che, in caso di assenza non dovuta a infortunio, la decisione è a discrezione del programma, che può anche valutare una sostituzione o una sospensione temporanea della coppia in gara.

Già nei giorni scorsi la Rai aveva fatto sapere che non avrebbe esercitato alcun tipo di pressione su Andrea Delogu circa la scelta di continuare o meno l’esperienza a Ballando.

“Ognuno vive il dolore a modo suo – avevano spiegato fonti interne a Viale Mazzini – la priorità ora è rispettare i tempi e le scelte di Andrea”.

Ballando con le Stelle non si ferma

Dopo la morte di Evan Oscar Delogu, Milly Carlucci, tramite un intervento in collegamento a La vita in diretta, aveva spiegato perché Ballando con le stelle sarebbe andato in onda.

“La crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti, come i circensi, i comici: andiamo in scena con il sorriso stampato. Vogliamo parlare con il sorriso della speranza”, aveva dichiarato la conduttrice di Sulmona.