Discorso di Trump alla Knesset in Israele interrotto, espulsi i deputati Ayman Odeh e Ofer Cassif: la reazione

Due deputati del partito arabo-ebraico Hadash, Ayman Odeh e Ofer Cassif, sono stati espulsi dalla Knesset per aver mostrato un cartello pro Palestina durante il discorso di Donald Trump. Il presidente Usa ha ironizzato sull’episodio e ha ribadito il sostegno a Israele, annunciando la smilitarizzazione di Gaza e citando Russia, Ucraina e Iran.

Discorso di Trump alla Knesset interrotto, espulsi due deputati

Il discorso di Donald Trump alla Knesset, la prima volta di un presidente americano dal 2008, è stato interrotto da due deputati del partito arabo-ebraico Hadash, Ayman Odeh e Ofer Cassif, che hanno mostrato un cartello con la scritta “Riconoscere la Palestina” e sono stati immediatamente allontanati.

“Servizio molto efficiente”, ha commentato ironicamente Trump, che ha poi ripreso l’intervento definendolo un “momento che le generazioni future ricorderanno” e ha proclamato la fine dell’“era del terrore e della morte” in favore di “un’era d’oro per Israele e per la regione”.

Getty I due deputati del parlamento di Israele espulsi dalla Knesset durante il discorso si Donald Trump

Trump ha poi proseguito esaltando ciò che ha definito un “nuovo Medio Oriente storico”, un giorno di “gioia, speranza e ringraziamento al Dio di Abramo”.

Chi sono i due deputati espulsi

Ayman Odeh è un politico arabo israeliano, avvocato, nato nel 1975 a Haifa, attualmente leader del partito Hadash e figura di spicco nella coalizione della Lista Unita (Joint List). Ha svolto anche incarichi nel consiglio comunale di Haifa (1998-2005) prima di dedicarsi all’attività parlamentare.

Negli ultimi mesi si era trovato sotto attacco politico: nel luglio 2025 era stata approvata in commissione una proposta di espulsione dal parlamento che però, al voto in aula, non ha raggiunto la maggioranza richiesta. Ofer Cassif è un deputato israeliano di sinistra, anch’egli membro del partito Hadash (non arabo).

Cassif è noto per le sue posizioni radicali contro le politiche del governo Netanyahu e per aver sostenuto iniziative internazionali contro Israele (giudizi penali internazionali). In passato fu oggetto di una limitazione della partecipazione ai dibattiti, dopo che 85 deputati votarono per espellerlo, ma la misura non passò.

I temi del discorso di Trump: Israele, Gaza, Russia e Iran

Nel resto del discorso, Trump ha ribadito il sostegno totale a Israele ricordando il 7 ottobre come “una tragedia che non deve ripetersi mai più”. Ha ringraziato Benjamin Netanyahu, definendolo “un uomo di coraggio e patriottismo”, e ha lodato gli Stati Uniti per le armi fornite all’alleato israeliano.

Ha annunciato che Gaza sarà smilitarizzata e “avrà un futuro brillante davanti”, chiedendo ai palestinesi di “abbandonare la violenza e concentrarsi sulla ricostruzione”. Trump ha poi rivendicato di aver “risolto otto guerre in otto mesi” e ha legato la propria azione diplomatica al rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, sostenuto – ha detto – da pressioni esercitate anche da paesi arabi.

Il presidente statunitense ha ance ricordato l’operazione con Israele contro i siti nucleari iraniani definendola “l’ultimo colpo a una grande minaccia”, pur lasciando aperta la possibilità di un futuro accordo con Teheran.

Parlando della guerra in Europa, ha affermato che il conflitto tra Russia e Ucraina “non sarebbe mai accaduto” sotto la sua presidenza, promettendo ora di impegnarsi per una soluzione. L’opposizione israeliana, con Yair Lapid, lo ha definito “presidente della pace” e ha ribadito che il Nobel gli sarebbe dovuto spettare, giudicando “un errore grave” la decisione del Comitato di Oslo.