Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una discoteca abusiva è stata scoperta in un capannone industriale: due giovani sono stati denunciati e la serata è stata interrotta. Il controllo è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella notte tra il 10 e l’11 ottobre a Brusaporto, in provincia di Bergamo, dove erano presenti circa 100 persone.

Bergamo, controllo e indagini: scoperta discoteca abusiva a Brusaporto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Bergamo, nell’ambito dei controlli sul territorio e delle attività contro gli eventi di intrattenimento non autorizzati. Gli accertamenti hanno permesso di identificare i due giovani come organizzatori della serata: sono stati deferiti all’autorità giudiziaria il 26 ottobre.

L’indagine è partita dal monitoraggio delle principali piattaforme social. Online era stato pubblicizzato un evento con una data fissata e ingresso a pagamento, ma senza indicare dove si sarebbe svolto. La location veniva comunicata agli interessati soltanto dopo l’acquisto della prevendita, così da mantenerla riservata.

Musica, luci e ingresso a pagamento

Al momento dell’accesso, gli agenti hanno trovato nel capannone di Brusaporto, affittato dagli organizzatori, un ambiente attrezzato come una discoteca: c’erano una console per DJ, un impianto di amplificazione professionale e luci stroboscopiche. L’ingresso era possibile acquistando una prevendita oppure pagando direttamente 15 euro al botteghino, solo in contanti.

Nel locale era stato predisposto anche un bar per vendere e somministrare bevande alcoliche. L’attività si svolgeva senza le necessarie autorizzazioni e senza rispettare i requisiti previsti dalla normativa; anche al bar si pagava esclusivamente in contanti.

Le contestazioni e l’interruzione della serata

Le verifiche hanno riscontrato l’assenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e dei requisiti di agibilità richiesti per spettacoli e intrattenimenti aperti al pubblico. Si tratta delle condizioni previste dagli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per l’organizzazione dell’evento non autorizzato, i due giovani sono stati denunciati.

Oltre alle denunce, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale superiore a 9.000 euro. La serata è stata fermata e i partecipanti sono stati fatti uscire in sicurezza. Restano in corso ulteriori accertamenti sugli aspetti tributari e fiscali legati alla gestione degli incassi.

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