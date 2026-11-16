Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una discoteca abusiva, con all’interno 400 ragazzi, è stata scoperta a Misterbianco, mentre in un locale autorizzato di Catania sono state rilevate gravi violazioni. I controlli della Polizia hanno portato a denunce e sanzioni per irregolarità sulla sicurezza, sulle licenze e sugli orari.

La sala feste trasformata in discoteca a Misterbianco

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura di Catania hanno effettuato verifiche nei locali della movida etnea per tutelare i frequentatori e accertare il rispetto delle norme. A Misterbianco hanno trovato una sala feste trasformata in una discoteca, con postazione da DJ, luci stroboscopiche e circa 400 giovani intenti a ballare su una pista improvvisata.

Il locale non disponeva della certificazione della commissione tecnica di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo. Non risultavano inoltre garanzie di sicurezza, uscite di emergenza verificate o collaudi antincendio. All’interno era stato allestito anche un bar per la vendita di alcolici, senza SCIA ordinaria né sanitaria: sono state contestate sanzioni di 5.000 euro e 3.000 euro.

All’ingresso lavorava inoltre un buttafuori senza decreto prefettizio e non iscritto all’albo. Per questa violazione sono stati multati sia il vigilante sia l’organizzatore, con una sanzione di 1.666 euro ciascuno. Gli agenti hanno interrotto la serata e accompagnato all’esterno i presenti, facendoli defluire in sicurezza.

Il titolare della sala e gli organizzatori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per reati contro l’incolumità pubblica, ai sensi degli articoli 80 TULPS e 681 del codice penale. Nei loro confronti sono state contestate anche violazioni amministrative per spettacoli aperti al pubblico senza licenza. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le irregolarità nel locale autorizzato

I controlli sono proseguiti nel centro di Catania, in una discoteca regolarmente autorizzata. La licenza fissava a 140 ingressi la capienza massima e imponeva di interrompere la musica alle 3.00. Gli agenti hanno invece trovato, alle 4.00 del mattino, la pista ancora affollata, con oltre 250 clienti che ballavano e consumavano alcolici.

Il titolare è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni dell’autorità, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Al responsabile del bar è stata invece inflitta una sanzione di 6.666 euro per aver continuato a servire bevande alcoliche oltre l’orario consentito. Le verifiche si inseriscono nell’attività di controllo svolta dalla Questura nei locali della movida.