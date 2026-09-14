Discoteca abusiva mascherata da circolo privato a Milano, blitz della Polizia all'alba in via Montanari

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È di un sequestro e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Milano, dove è stata scoperta l’organizzazione di un evento abusivo in un locale già noto per gravi problematiche di ordine pubblico. L’intervento è stato effettuato a seguito di accertamenti su episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica, culminando nel sequestro dell’area e nella denuncia della presidente dell’associazione responsabile.

Controlli e intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, intorno alle ore 7.30, quando gli agenti del commissariato Comasina, insieme all’unità annonaria della Polizia Locale e con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un controllo presso un locale situato in via Montanari a Milano. La struttura era già stata destinataria in passato di due ordini di cessazione dell’attività non autorizzata, a causa di ripetute segnalazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne.

Precedenti e motivazioni dell’intervento

Il locale in questione era stato teatro, nel corso del tempo, di numerosi episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tra questi si annoverano risse, aggressioni, spaccio di sostanze stupefacenti, presenza di soggetti irregolari sul territorio nazionale, casi di ubriachezza manifesta, resistenza a pubblico ufficiale e violenze sessuali che hanno portato all’attivazione delle procedure di “Codice Rosso”. Tali episodi avevano già determinato, nel maggio 2024, la sospensione temporanea della licenza del locale, disposta dal Questore di Milano ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

Ripresa delle attività e nuovo controllo

Dallo scorso agosto, la società responsabile aveva ripreso le attività ricreative, presentandosi sotto una nuova veste giuridica come associazione culturale denominata “Platinum Group Aps”. Tuttavia, durante il controllo effettuato ieri mattina, gli agenti hanno riscontrato la presenza di diversi avventori intenti a partecipare a una serata danzante organizzata senza alcuna autorizzazione. Il locale era stato allestito con divanetti, luci stroboscopiche, area consolle, impianto audio, consolle per DJ, un’area privé e un piano bar per la somministrazione di bevande alcoliche.

Identificazioni e provvedimenti nei confronti degli avventori

Nel corso delle verifiche, sono stati identificati 65 avventori, di cui 18 con precedenti penali. Quattro cittadini sudamericani sono stati accompagnati in ufficio per ulteriori accertamenti. Tra questi, un cittadino ecuadoriano di 27 anni è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di San Vittore. Un cittadino peruviano è stato trovato inottemperante a un provvedimento di espulsione del Questore di Milano ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione immediata. Lo stesso individuo è stato inoltre indagato per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di 5,20 grammi di marijuana.

Abusi edilizi e ulteriori irregolarità

Un altro cittadino peruviano è stato indagato dalla Polizia Locale per abuso edilizio, dopo che nei locali sovrastanti la discoteca sono stati scoperti diversi posti letto abusivi, non conformi alla destinazione d’uso e alle mappe catastali. Queste irregolarità si aggiungono alle numerose violazioni già riscontrate nel corso degli anni presso la struttura.

Denuncia e sanzioni amministrative

La presidente dell’associazione, una cittadina peruviana di 43 anni, è stata denunciata in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Contestualmente, l’Unità Annonaria della Polizia Locale ha elevato una sanzione amministrativa di 5.000 euro per la somministrazione di alimenti e bevande senza la necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). L’intera area del locale è stata posta sotto sequestro.

IPA