Discoteca chiusa a Catania: uscita di sicurezza bloccata e un solo addetto antincendio, scatta il blitz Discoteca chiusa per 10 giorni a Catania dopo i controlli della Polizia: riscontrate gravi violazioni delle norme di sicurezza.

È stata sospesa per 10 giorni l’attività di una discoteca del centro storico di Cataniaa seguito di gravi irregolarità riscontrate durante i controlli della Polizia di Stato. Il provvedimento è stato disposto dal Questore dopo che sono state accertate violazioni delle prescrizioni di sicurezza e delle normative di settore. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa per garantire la tutela dei cittadini e dei titolari di esercizi commerciali che rispettano le regole.

Controlli serrati per la sicurezza pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli amministrativi nei locali pubblici di Catania. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, soprattutto in un periodo caratterizzato da una maggiore presenza di persone nei locali notturni.

Le irregolarità riscontrate nella discoteca

Durante un’ispezione condotta dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sono emerse diverse criticità nella gestione della sicurezza all’interno della discoteca del centro storico. Gli agenti hanno rilevato che una delle uscite di sicurezza era chiusa, non presidiata e non sgombera, in palese violazione delle norme previste dalla licenza. Inoltre, al momento del controllo, era presente un solo addetto antincendio invece dei due addetti previsti dalle prescrizioni.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la mancata conformità alle disposizioni relative all’alcol test e alla tabella alcolemica, strumenti fondamentali per la prevenzione di reati legati all’abuso di alcol e per la tutela della salute dei clienti.

Il provvedimento di sospensione

Sulla base delle risultanze degli accertamenti, la Squadra Amministrativa della PAS ha avviato l’istruttoria che ha portato il Questore a emettere un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività per 10 giorni. La misura, si legge nella nota, è stata adottata per garantire la sicurezza degli avventori e per prevenire possibili situazioni di pericolo.

La sospensione rappresenta un segnale forte nei confronti di chi non rispetta le regole e mette a rischio la sicurezza pubblica, soprattutto in un contesto urbano come quello del centro storico di Catania.

Precedenti sanzioni per il titolare

Non si tratta della prima volta che il titolare della discoteca finisce nel mirino delle autorità. In passato, infatti, la Polizia Locale aveva già elevato più sanzioni per il mancato rispetto delle regole sull’emissione sonora, altra violazione che può avere ripercussioni sulla vivibilità del quartiere e sulla salute dei residenti.

Controlli in corso e prevenzione

L’attività della Squadra Amministrativa della Questura continuerà anche nei prossimi giorni in altre zone di Catania, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire situazioni potenzialmente pericolose. In particolare, l’attenzione sarà rivolta ai locali che, in questo periodo, registrano una maggiore affluenza di pubblico.

La Polizia di Stato invita tutti i titolari di attività commerciali a rispettare scrupolosamente le normative vigenti, ricordando che il rispetto delle regole è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

La situazione a Catania e l’impegno delle forze dell’ordine

La sospensione della discoteca del centro storico si inserisce in un più ampio piano di controlli che la Polizia di Stato sta portando avanti su tutto il territorio cittadino. L’obiettivo è quello di prevenire reati e condotte che possano mettere a rischio la collettività, soprattutto in un periodo in cui la movida attira centinaia di persone ogni sera.

Le forze dell’ordine ribadiscono che i controlli proseguiranno senza sosta e che saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini.

IPA