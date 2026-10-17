Discoteca chiusa a Cervia vicino a Ravenna dopo liti e aggressioni: più volte è servito il 118

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Liti, aggressioni e più di una volta l’arrivo del 118. Dopo mesi di interventi delle forze dell’ordine, il Questore di Ravenna ha sospeso per 5 giorni la licenza di un locale di pubblico spettacolo nel territorio di Cervia, che secondo Ravenna Notizie è una discoteca. Il provvedimento, che comporta la chiusura temporanea, è stato notificato al titolare dell’esercizio il 16 ottobre.

Discoteca chiusa a Cervia, le aggressioni e il 118

Come riporta la Polizia di Stato, la chiusura arriva al termine di un’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa, partita da una proposta della Compagnia Carabinieri di Cervia.

Dai controlli sono emersi ripetuti interventi per liti e aggressioni, in alcuni casi con la necessità di chiamare il 118.

Tra i clienti identificati, inoltre, c’erano diverse persone con numerosi precedenti di polizia.

La sospensione per 5 giorni e i controlli nei locali

Il Questore ha applicato l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che permette di sospendere la licenza di un locale considerato pericoloso per la sicurezza pubblica.

Si tratta di una misura preventiva, pensata per tutelare clienti, residenti e anche i gestori che lavorano rispettando le regole.

IPA