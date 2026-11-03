Discoteca chiusa per 15 giorni a Varazze, oltre 600 persone nella notte di Halloween: il limite era 375

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una discoteca di Varazze, in provincia di Savona, è stata chiusa per 15 giorni dopo che, durante la serata di Halloween, la Polizia ha trovato oltre 600 persone all’interno del locale, a fronte di una capienza massima autorizzata di 375. Il questore di Savona ha disposto la sospensione della licenza anche alla luce di precedenti episodi che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Oltre 600 persone nella discoteca durante Halloween

Come riferisce la Polizia di Stato, il controllo è stato effettuato dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Savona durante il fine settimana di Halloween.

Gli agenti hanno accertato la presenza di oltre 600 clienti, almeno 225 in più rispetto al limite autorizzato di 375 persone. Il superamento della capienza è stato considerato determinante per l’adozione del provvedimento, per i rischi legati alla sicurezza dei presenti e dei dipendenti.

Durante le verifiche è stato inoltre individuato un addetto alla sicurezza privo della necessaria abilitazione, impegnato nei servizi di controllo presso un ingresso secondario della discoteca. L’uomo non risultava iscritto nell’apposito elenco prefettizio.

Le precedenti segnalazioni e la chiusura per 15 giorni

La decisione del questore tiene conto anche delle segnalazioni dei Carabinieri di Varazze, che negli ultimi mesi hanno documentato numerosi episodi avvenuti all’interno e all’esterno del locale, alcuni legati ai comportamenti dei frequentatori e tali da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La discoteca era già stata destinataria di un precedente provvedimento di chiusura nel maggio 2025.

Alla luce delle criticità riscontrate, il questore ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

IPA