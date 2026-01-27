Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione temporanea della licenza per 30 giorni a un locale di Terracina, trasformato in una discoteca abusiva e teatro di ripetuti episodi di violenza e somministrazione di alcolici a minorenni. Il provvedimento, adottato dal Questore di Latina, è stato notificato al titolare e sarà operativo dal 28 gennaio 2026.

Controlli rafforzati e accertamenti amministrativi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di rafforzamento dei controlli sui pubblici esercizi, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli avventori e garantire il rispetto delle normative di settore. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno effettuato una serie di accertamenti mirati presso un locale formalmente registrato come ristorante e bar, ma che di fatto era stato adibito dai gestori a discoteca senza le necessarie licenze di pubblica sicurezza.

Eventi danzanti senza autorizzazione e pubblicità sui social

Dalle verifiche è emerso che all’interno del locale venivano regolarmente organizzati eventi di pubblico spettacolo a carattere danzante, promossi anche attraverso i canali social dell’esercizio. Tali attività, tuttavia, si svolgevano in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge, configurando una situazione di abusivismo e di mancato rispetto delle norme che regolano la sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Gravi criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica

Le attività di controllo hanno inoltre portato alla luce gravi criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. È stata infatti riscontrata una reiterata presenza di episodi di violenza sia all’interno che nelle immediate vicinanze del locale, che hanno richiesto in più occasioni l’intervento delle Forze di Polizia e, talvolta, anche del personale sanitario. Tali episodi hanno contribuito a creare un clima di insicurezza e pericolo per gli avventori e per la collettività.

Somministrazione di alcolici a minorenni e disordini

Un ulteriore elemento di preoccupazione è stato rappresentato dall’accertamento che nel locale di Terracina venivano somministrate bevande alcoliche anche a soggetti minorenni, in violazione delle normative vigenti. Durante il periodo di osservazione, non sono mancati episodi di disordine provocati da persone in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, con conseguenti rischi concreti per l’incolumità dei presenti.

Addetti alla sicurezza senza autorizzazione

Le indagini hanno inoltre evidenziato che gli addetti ai servizi di controllo del locale erano privi di qualsiasi autorizzazione per svolgere tali funzioni, aggravando ulteriormente il quadro delle irregolarità riscontrate. L’assenza di personale qualificato e autorizzato per la gestione della sicurezza interna ha contribuito a rendere ancora più critica la situazione.

Il provvedimento del Questore e la chiusura del locale

Alla luce delle numerose irregolarità e delle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Latina ha adottato un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il locale dovrà rimanere chiuso per 30 giorni, a partire dal 28 gennaio 2026, come misura urgente e necessaria per la salvaguardia della collettività. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio.

