È stato eseguito un accompagnamento coattivo alla frontiera nei confronti di un cittadino marocchino di 20 anni, irregolare sul territorio nazionale e domiciliato a Civitanova Marche, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati. L’uomo è stato espulso e trasferito all’aeroporto di Roma Fiumicino nella giornata di ieri, come disposto dal Questore di Macerata, Luigi Mangino, a seguito di un decreto emesso dal Prefetto di Macerata. Il provvedimento è stato adottato per la mancata ottemperanza all’ordine di rientro in Spagna, dove il giovane possiede un permesso di soggiorno.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di controllo e contrasto alla presenza di cittadini stranieri pregiudicati e irregolari, con particolare attenzione alle aree interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è stata intensificata dopo le decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che hanno portato a un rafforzamento dei controlli da parte della Questura di Macerata.

I precedenti penali e i motivi dell’espulsione

Il giovane marocchino, domiciliato a Civitanova Marche, era già stato segnalato per diversi reati, tra cui rissa, lesioni, porto abusivo di arma e detenzione ai fini di spaccio. La sua posizione irregolare sul territorio nazionale e la recidiva in comportamenti illeciti hanno portato le autorità a emettere un decreto di espulsione. Il provvedimento è stato motivato anche dall’inottemperanza all’ordine di lasciare l’Italia e di rientrare in Spagna, dove il soggetto risulta titolare di un permesso di soggiorno valido.

Gli episodi che hanno aggravato la posizione

Il 29 dicembre dello scorso anno, il cittadino marocchino era stato sorpreso all’interno di una discoteca di Civitanova Marche mentre utilizzava indebitamente uno spray urticante al peperoncino, provocando panico e disordine tra i presenti. Un episodio che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e che aveva contribuito a delineare la pericolosità sociale del soggetto. In un secondo episodio, avvenuto nell’aprile di quest’anno, sempre nella città costiera, il giovane si era reso responsabile di minacce nei confronti di un dipendente di un esercizio commerciale, utilizzando una bottiglia di vetro e, anche in questa occasione, lo spray urticante. Questi fatti avevano portato all’emissione di un provvedimento DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) da parte del Questore.

L’esecuzione dell’espulsione e il trasferimento

L’accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal Questore di Macerata, è stato eseguito nella serata di ieri. Il cittadino marocchino è stato scortato da personale specializzato nei trasferimenti internazionali fino alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto a Barcellona. Il trasferimento è avvenuto dopo che le autorità spagnole hanno concesso la riammissione del soggetto, in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido per la Spagna.

L’episodio di Civitanova Marche rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella gestione dei flussi migratori irregolari. L’espulsione del cittadino marocchino, già noto per diversi reati e comportamenti pericolosi, è stata resa possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni e alla determinazione delle autorità locali. Resta alta l’attenzione sulla necessità di coniugare sicurezza e integrazione, affinché episodi simili possano essere prevenuti e gestiti nel rispetto della legalità e dei diritti fondamentali.

