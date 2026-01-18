Discoteca Piper Club di Roma chiusa dopo la strage di Crans-Montana, sequestro cautelativo dopo controlli

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Chiuse le porte della discoteca Piper Club di Roma. Lo storico locale della Capitale, simbolo della Dolce Vita e del boom economico degli Anni ’60, della cultura giovanile e dei primi miti musicali italiani, ha subito alcuni controlli da parte della forze dell’ordine dopo quanto accaduto a Capodanno a Crans-Montana. E dopo alcune verifiche all’interno del Piper è stato deciso un sequestro cautelativo.

Chiusa la discoteca Piper Club di Roma

All’interno del Piper Club di Roma sarebbero dunque state riscontrate anomalie che hanno portato alla chiusura. Da qui è arrivata la decisione di procedere con il sequestro cautelativo

La polizia, infatti, avrebbe riscontrato modifiche strutturali all’impianto, rischi per una possibile evacuazione, assenza di certificazioni e non solo.

ANSA

Il Piper sarebbe tra quei locali in cui vengono fatte entrare un numero di persone maggiore rispetto al dovuto: ecco dunque che il sovraffollamento risulta come ulteriore grave problema.

Controlli dopo la strage di Crans-Montana

I controlli all’interno del Piper Club di Roma sono stati effettuati in conseguenza del rafforzarsi delle verifiche nel locali dopo la strage a Crans-Montana.

Il rogo innescatosi all’interno del bar Le Constellation a Capodanno e costato la vita a 40 persone sta spingendo non solo a intensificare i controlli nelle strutture affollate e frequentate dai giovani.

La premier Giorgia Meloni, ad esempio, ha lanciato la proposta di vietare giochi pirotecnici e candele scintillanti all’interno dei locali.

Piper, chiusure e problemi di sicurezza

Già a maggio 2025, il questore di Roma aveva disposto 15 giorni di stop al Piper a causa di “gravi criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Anche nel 2022 erano scattati i sigilli in seguito a risse e violenze che avevano portato all’intervento dei carabinieri.

In generale, negli ultimi anni, il Piper aveva causato alcuni problemi di ordine pubblico come risse, aggressioni e violazioni delle condizioni di sicurezza.

Gli assembramenti di giovani e giovanissimi avevano già posto in passato il problema di riuscire a garantire l’incolumità all’interno ma anche all’esterno del locale.

Nel 2011 un ragazzo di 18 anni venne arrestato per aver pugnalato un suo coetaneo causandogli la lacerazione di un polmone. Il 22 ottobre 2011 alle 4 di notte numerosi residenti vennero svegliati a causa di una rissa davanti alla discoteca, sedata solamente dopo decine di minuti dall’intervento di tre gazzelle dei Carabinieri.