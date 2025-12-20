Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia e una misura di prevenzione il risultato dell’intervento della Polizia a Ravenna, dove nella notte tra il 19 e 20 dicembre 2025 due cittadini tunisini sono stati coinvolti in una violenta aggressione nei pressi dei locali del centro cittadino. I fatti sono stati ricostruiti dagli agenti, che hanno riportato la calma e prestato soccorso ai feriti, mentre uno dei protagonisti è stato denunciato per lesioni gravi e sottoposto a Daspo Willy per tre anni.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli operatori dell’UPGSP della Questura di Ravenna si è reso necessario durante la notte, quando una violenta lite è scoppiata nel centro cittadino, nei pressi di alcuni locali pubblici. I protagonisti della vicenda sono due cittadini di nazionalità tunisina, rispettivamente di trentatré anni e ventitré anni.

La lite e l’aggressione reciproca

La situazione è degenerata rapidamente: al culmine di una discussione per futili motivi, uno dei due ha sferrato un pugno all’altro, scatenando una reazione che ha portato a una reciproca aggressione. Durante la colluttazione, sono stati utilizzati anche oggetti contundenti come pietre e una catena, aumentando la pericolosità dell’episodio.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno avvicinato i due contendenti e sono riusciti a riportare la calma, evitando ulteriori conseguenze. Nel frattempo, è stato richiesto l’intervento del personale medico, che ha prestato le prime cure a uno dei due uomini. Quest’ultimo, a causa delle ferite riportate, è stato accompagnato dal 118 presso l’Ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti e cure.

Denuncia e provvedimenti di prevenzione

Una volta ricostruita la dinamica dei fatti, la Polizia ha identificato l’aggressore principale, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. Nei suoi confronti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni gravi. Inoltre, valutata la sua pericolosità, il Questore ha emesso la misura di prevenzione nota come Daspo Willy, che vieta all’uomo l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali pubblici del centro storico di Ravenna per tre anni.

