Disinfestazione per possibile infezione da virus Zika a Brescia, come riconoscerlo tra sintomi e rischi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sospetta infezione da Zika nel comune di Brescia. Il Comune, dopo la segnalazione dell’ATS, ha disposto tre giorni di disinfestazione, nello specifico in via Pascoli. Il virus Zika si trasmette generalmente attraverso la puntura di zanzare vettore. Il contagio interumano è possibile attraverso i liquidi biologici, ma la principale causa di diffusione sono proprio le zanzare. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica ed è raramente necessario il ricovero. Visto che non esistono vaccini o terapie preventive, l’unica prevenzione è quella della disinfestazione delle zanzare vettore.

Infezione da virus Zika a Brescia

L’autorità sanitaria ha segnalato a Brescia un caso di infezione da virus Zika. Dovrebbe essere importato dall’estero, ma per precauzione è stato previsto dal Comune un intervento anti-zanzare nella zona specifica.

Si tratta di un’area che comprende le vie Angelo Canossi, Antonio Stoppani, Carolina Bevilacqua, Giosuè Carducci, Giovane Italia, Giovanni Pascoli, Ippolito Pindemonte, Luciano Manara e Volturno.

ANSA

La disinfestazione delle aree pubbliche avverrà in tre giornate dalle ore 5:00 alle ore 7:00, e nelle aree private dalle ore 7:00 alle ore 12:30. Tutti i residenti delle zone interessate sono invitati a consultare la pagina dedicata per verificare se il proprio civico sia all’interno dell’area di intervento e quindi fare attenzione alla circolazione.

Come funziona la disinfestazione

Sempre dalla pagina del Comune si apprende come si svolgerà la disinfestazione. Oltre a zone e orari, il Comune di Brescia ha fatto sapere che sarà possibile utilizzare i cortili interni e privati dopo cinque ore dalla fine del trattamento.

Non saranno invece coinvolti gli orti. In ogni caso, in caso di contatto accidentale con il prodotto, il consiglio è di lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

Viene anche ricordato ai residenti che si può evitare il proliferare delle zanzare con dei semplici accorgimenti, come non lasciare i contenitori dove si possa raccogliere dell’acqua piovana, non versare l’acqua nei tombini, tenere sgombri i cortili e le aree da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere.

Sintomi dell’infezione e rischi

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che non esistono al momento né vaccini né terapie preventive. L’unico modo per prevenire l’infezione da parte del cittadino è non essere punto, mentre da parte delle autorità è disinfestare.

In caso di puntura da parte di zanzara, si può capire di aver contratto l’infezione guardando i sintomi. Non sempre però questo ci dà una risposta concreta: si stima infatti che nell’80% dei casi l’infezione sia asintomatica. Solo i sintomi più gravi, quindi, possono in qualche modo far capire di essere di fronte all’infezione da virus Zika.

In generale si presenta come un’influenza di pochi giorni, ma può essere accompagnata anche da rash maculo-papulare, artralgia, mialgia, mal di testa e congiuntivite. Il virus non si trasmette soltanto attraverso la zanzara, ma anche tramite contatto con liquidi biologici, quindi per via sessuale, trasfusioni o passaggio materno-fetale.