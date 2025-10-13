Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Roma, dove un giovane di origini albanesi è stato fermato mentre trasportava una grossa quantità di cocaina. L’uomo, trovato anche in possesso di una pistola rubata e di 30.000 euro in contanti, è stato fermato nell’ambito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella capitale.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio da parte del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma. Gli agenti hanno notato un giovane, classe 2002 e di origini albanesi, che si aggirava per strada con uno zaino e un atteggiamento sospetto. Il suo comportamento circospetto ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di procedere a un controllo immediato.

Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una somma di denaro contante pari a circa 30.000 euro. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato che il soggetto risultava disoccupato e non era in grado di giustificare il possesso di tale cifra. Questo elemento ha rafforzato i sospetti dei Carabinieri, che hanno deciso di estendere le verifiche presso l’abitazione dell’uomo.

La scoperta della centrale logistica della droga

La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire una vera e propria centrale logistica per lo stoccaggio di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 8 borsoni colmi di cocaina, suddivisa in 191 panetti contrassegnati da diversi loghi, a indicare una suddivisione per tipologia e destinazione. Secondo gli inquirenti, la droga era pronta per essere immessa sul mercato romano, con un potenziale di 8.000 dosi destinate ai consumatori della capitale.

Il valore stimato della cocaina sequestrata si aggira intorno ai 16 milioni di euro, una cifra che avrebbe potuto alimentare le casse della criminalità organizzata locale e finanziare ulteriori attività illecite dei gruppi criminali attivi sul territorio.

Armi e denaro: il quadro dell’attività criminale

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche una pistola con relativo munizionamento. L’arma, risultata oggetto di furto, era pronta per essere utilizzata a difesa del prezioso carico di droga. Oltre all’arma, nell’abitazione sono stati trovati ulteriori 30.000 euro in contanti, confermando la dimensione economica dell’attività illecita condotta dal giovane.

Gli investigatori sottolineano come la presenza di una pistola rubata e di una somma così ingente di denaro siano elementi che confermano la pericolosità e la professionalità dell’organizzazione di cui il soggetto farebbe parte.

Il sistema ingegnoso per il trasporto della droga

Ulteriori dettagli sull’organizzazione dell’attività criminale sono emersi dall’ispezione dell’autovettura in uso al giovane. All’interno del veicolo, i Carabinieri hanno scoperto un sofisticato sistema di apertura che, tramite una combinazione di tasti e l’uso di chiavi, consentiva l’accesso a un doppiofondo nascosto. Questo vano segreto era stato progettato per occultare la sostanza stupefacente e permettere al trafficante di passare indenne ai controlli, aprendo il compartimento solo all’occorrenza per effettuare le cessioni in sicurezza.

Nonostante l’ingegnosità del sistema, il giovane non è riuscito a eludere i controlli dei militari, che hanno scoperto il doppiofondo e sequestrato tutto il materiale rinvenuto.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, il giovane albanese è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, dove resterà in attesa di giudizio.

