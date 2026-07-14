Disordini durante gli eventi sportivi a Ragusa, il provvedimento del Questore contro un capo ultras 21enne
DASPO di un anno per un 21enne ultras vittoriese: la Questura di Ragusa interviene per prevenire violenza negli stadi.
Un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.S.P.O.) è stato emesso nei confronti di un 21enne vittoriese appartenente al gruppo ultras locale. La misura, disposta dal Questore di Ragusa, è stata adottata per prevenire episodi di violenza legati alle manifestazioni sportive, a seguito di indagini condotte dalla DIGOS.
- Il provvedimento a Ragusa
- L'attività investigativa della DIGOS
- Le misure adottate e la durata del DASPO
Il provvedimento a Ragusa
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa ha emesso il provvedimento dopo aver valutato la pericolosità sociale del giovane.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio delle manifestazioni sportive considerate a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’attività investigativa della DIGOS
La DIGOS ha svolto un’attenta attività informativa e investigativa, focalizzandosi sui servizi di prevenzione durante eventi sportivi caratterizzati da particolari criticità.
Gli accertamenti hanno permesso di individuare il destinatario del D.A.S.P.O. tra i membri della tifoseria organizzata vittoriese, presenti durante l’evento sportivo oggetto di approfondimento.
Le misure adottate e la durata del DASPO
Alla luce degli elementi raccolti, la Divisione Polizia Anticrimine ha istruito il procedimento che ha portato all’emissione della misura di prevenzione prevista dall’articolo 6 della Legge n. 401/1989.
Il Questore di Ragusa ha disposto per il giovane il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.