Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

91 indagati questo il bilancio delle indagini concluse dalla DIGOS di Cagliari per i disordini avvenuti durante le proteste a sostegno della causa palestinese tra settembre e ottobre 2025. Gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari sono stati emessi dalla Procura della Repubblic, che ha contestato diverse ipotesi di reato, tra cui la violazione della legge sul preavviso delle manifestazioni pubbliche e la resistenza aggravata alle Forze dell’Ordine.

91 indagati tra i Pro Pal a Cagliari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la DIGOS di Cagliari ha portato a termine due complesse attività investigative relative alle manifestazioni a favore della Palestina svoltesi tra settembre e ottobre 2025.

Questi eventi hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini e, sebbene la maggior parte delle proteste si sia svolta in modo pacifico e nel rispetto della legalità, sono stati segnalati episodi di disordine causati da gruppi estremisti locali.

Disordini e blocchi stradali: le accuse contestate

Durante le manifestazioni alcuni gruppi hanno organizzato cortei non autorizzati e creato blocchi stradali, generando significativi disagi alla mobilità urbana e tensioni con le Forze dell’Ordine. La DIGOS ha identificato 72 persone direttamente coinvolte in questi reati, riscontrando una pianificazione mirata a disturbare l’ordine pubblico.

Le accuse formulate comprendono la violazione della normativa sul preavviso per le manifestazioni pubbliche, un obbligo previsto dalla legge per consentire alle autorità di garantire la sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico.

La contro-manifestazione del 1° novembre 2025

Un’ulteriore indagine ha riguardato gli eventi del 1° novembre 2025, quando 19 individui sono stati identificati per aver partecipato a una contro-manifestazione non autorizzata, promossa da un gruppo antifascista in opposizione a una manifestazione regolarmente preavvisata.

In questa occasione si sono verificati tentativi di avvicinamento al gruppo opposto, che hanno generato situazioni di agitazione e attacchi contro le Forze dell’Ordine. Anche in questo caso le ipotesi di reato includono la violazione dell’obbligo di preavviso e la resistenza aggravata.