Otto misure cautelari sono state emesse al termine dell’operazione “Riot” condotta dalla Digos di Torino dopo i violenti disordini avvenuti durante la manifestazione “Blocchiamo tutto” del 3 ottobre. I provvedimenti sono stati disposti nei confronti di giovani ritenuti responsabili degli scontri con le Forze dell’ordine e di rapine aggravate nell’area metropolitana. L’inchiesta, coordinata dalla Procura ordinaria e dei minorenni, è stata avviata dopo che 12 feriti tra gli agenti e numerosi danni a mezzi e beni pubblici sono stati registrati nel capoluogo piemontese.

Gli scontri del 3 ottobre a Torino

La giornata del 3 ottobre si è trasformata in un teatro di violenza durante la manifestazione “Blocchiamo tutto“. Un gruppo di manifestanti si è posizionato in testa al corteo, ma invece di limitarsi a protestare pacificamente ha dato vita a incidenti e atti vandalici contro le Forze dell’ordine e i beni pubblici. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Torino per Gaza in solidarietà al popolo palestinese, è stata pubblicizzata sui social media e ha visto la partecipazione di numerosi giovani.

Durante la manifestazione i manifestanti più violenti hanno organizzato veri e propri inseguimenti contro gli operatori di polizia. Sono stati lanciati oggetti contundenti, come pietre e bottiglie di vetro, contro i reparti schierati a protezione dello scalo ferroviario Torino Porta Susa.

Inoltre sono state danneggiate auto parcheggiate nei posti riservati alla Questura e sono stati attaccati gli agenti in piazza Castello, dove si trova la prefettura. Gli scontri sono proseguiti per oltre due ore con la costruzione di barricate e l’accensione di fuochi a cui le Forze dell’ordine hanno risposto con l’uso di lacrimogeni, un mezzo idrante e diverse cariche di alleggerimento.

Il bilancio della giornata

Il bilancio degli incidenti è stato pesante: 12 feriti tra le Forze di polizia, numerosi mezzi della polizia e auto private danneggiati, oltre a beni installati per l’iniziativa Portici di carta che si stava svolgendo in città.

Gli episodi di violenza hanno richiesto un massiccio intervento delle Forze dell’ordine per riportare la situazione sotto controllo.

L’operazione “Riot” e le misure cautelari

Al termine di una complessa attività investigativa denominata “Riot” e condotta con il supporto della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, la Digos di Torino ha eseguito otto misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto di cinque minorenni (di cui due in carcere e tre collocati in comunità) e l’applicazione di misure cautelari per tre maggiorenni (due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di dimora a Torino).

Le accuse: disordini e rapine aggravate

I giovani destinatari dei provvedimenti sono accusati di essere tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti durante la manifestazione.

Nel corso delle indagini è emerso inoltre che alcuni di loro erano coinvolti in due rapine avvenute nell’area metropolitana di Torino, durante le quali le vittime hanno riportato gravi lesioni tra cui fratture con prognosi di 30 giorni.

Perquisizioni e sequestri

Nel corso dell’operazione sono state eseguite numerose perquisizioni a carico di altri indagati che hanno portato al sequestro di diversi dispositivi elettronici.

Questi elementi saranno ora oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli investigatori, che proseguono le attività per chiarire tutti gli aspetti legati agli incidenti e alle rapine connesse ai fatti del 3 ottobre.

IPA