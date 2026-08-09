Dispersa nel lago del Segrino, bagnante lascia gli effetti personali sulla spiaggia e sparisce

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è una possibile persona dispersa nelle acque del lago del Segrino, in provincia di Como, nei pressi dei comuni di Canzo, Longone al Segrino ed Eupilio. Le ricerche sono partite dopo il ritrovamento e la segnalazione alle autorità di alcuni effetti personali appartenenti a un bagnante. Di questa persona però non ci sono tracce da sabato 8 agosto.

Disperso nel lago del Segrino, via alle ricerche

Le ricerche nel perimetro del lago del Segrino sono scattate intorno alle 10 di domenica 9 agosto quando è stata segnalata la presenza di alcuni effetti personali abbandonati su una spiaggetta pubblica ormai da qualche ora.

La scomparsa risalirebbe al sabato sera precedente. Come riportato da La Provincia, però, l’opera dei vigili del fuoco – che pure si è prolungata per tutta la giornata e si è stoppata solo nel tardo pomeriggio – non ha dato esito: ancora non si hanno notizie della persona dispersa né la stessa o chi per lui è tornato a riprendere i propri oggetti. Le ricerche potrebbero riprendere nei prossimi giorni anche se non ci sono ancora certezze.

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Gli effetti personali sulla spiaggia: si cerca una donna

L’allarme è scattato quando alcuni bagnanti hanno ritrovato diversi oggetti abbandonati nelle vicinanze del lido, nel territorio di Eupilio. Lasciati alla loro sorte c’erano un asciugamano, una sedia e un paio di ciabatte, tutto materiale riconducibile a un possibile bagnante.

Inoltre, sarebbero stati rinvenuti anche degli indumenti e una stuoia che dovrebbero appartenere a una donna.

Gli investigatori stanno cercando di verificare se qualcuno possa essere entrato in acqua senza fare successivamente ritorno a riva. Al momento, tuttavia, non risultano segnalazioni di persone che non hanno fatto rientro a casa né alcun soggetto si sarebbe presentato per recuperare gli oggetti lasciati sulla spiaggetta.

Le indagini e l’intervento dei vigili del fuoco

Intervenuti dopo la prima segnalazione, i carabinieri hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e hanno dato il via agli accertamenti, visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona,

Partite alle 10 di domenica e messe in pausa intorno alle 19, alle ricerche partecipano le squadre del comando dei vigili del fuoco di Como. Sul posto anche diversi mezzi dei colleghi di Canzo ed Erba.

Insieme a loro anche i sommozzatori dei pompieri e gli specialisti del nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto che effettuano con i droni ricognizioni aeree dell’area. Nelle ultime settimane sono diversi i casi di persone che hanno perso la vita in laghi o fiumi e in circostanze disparate tra loro.