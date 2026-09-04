Dispersa sul Cervino Kalie McCrystal, famosa skyrunner canadese: l'ultimo avvistamento l'1 settembre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dispersa sul Cervino la nota skyrunner di origini canadesi Kalie McCrystal. L’ultimo avvistamento della 38enne risulta essere il 1 settembre. Si tratta di una foto realizzata a circa 3800 metri di quota, presso il rifugio Jean-Antoine Carrel, situato sul monte Cervino, nel comune di Valtournenche (AO).

Dispersa sul Cervino, ricerche complesse

Come riferisce Rainews le ricerche sono a cura dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza di Cervinia.

Oltre alle facilmente desumibili difficoltà ambientali, a rendere più complesse le operazioni sarebbe l’abbigliamento che indossava la skyrunner canadese.

“Era vestita di bianco – spiegano i soccorritori all’ANSA – e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna”.

Kalie McCrystal, prima di risultare dispersa sul Cervino, era vestita con abbigliamento leggero, pantaloncini e una giacca.

Più ricognizioni sarebbero state effettuate con l’elicottero e i soccorritori avrebbero anche battuto la via normale italiana verso la vetta.

Sarebbe stato impiegato, inoltre, un sofisticato rilevatore che permette di individuare la direzione della persona.

Vani anche i tentativi di rilevare il telefono dell’atleta.

L’annuncio del record da battere

Kalie McCrystal si trovava in Italia per un “grande obiettivo della stagione”.

Il 7 agosto sui social aveva annunciato l’intenzione di voler salire e riscendere il Monte Cervino in meno di 5 ore.

Un record da siglare passando per la Cresta del Leone.

Due i dettagli importanti rivelati dala stessa skyrunner canadese.

Il voler attendere condizioni migliori e, soprattutto, permettere ai propri polmoni di “abituarsi” all’alta quota.

Il precedente sul Cervino

Rainews riferisce che Kalie McCrystal era già stata sul Cervino il 14 agosto.

Aveva scelto di scalare e riscendere lungo la Hörnli Ridge, sul versante svizzero, con partenza e arrivo a Zermatt, in 6 ore, 47 minuti e 33 secondi. Aveva raggiunto la Hörnlihütte in 1 ora e 55 minuti e, dopo una scalata di circa quattro ore, aveva ultimato la discesa in 2 ore e 35 minuti.

Il resoconto del percorso è stato registrato dal database internazionale Fastest Known Time