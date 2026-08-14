Disperso 21enne nel lago di Como dopo un tuffo a Lenno di Tremezzina, ricerche complesse per le profondità

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ore di forte apprensione per un 21enne disperso nelle acque del lago di Como davanti a Lenno, località del comune di Tremezzina. Le operazioni di ricerca procedono tra grandi difficoltà per gli abissi della zona in mezzo alle due sponde, in cui il ragazzo sarebbe sprofondato. La fidanzata è stata recuperata in stato di shock alla deriva sulla barca noleggiata dalla coppia.

L’allarme nelle acque davanti Lenno

A lanciare l’allarme intorno alle 14 di venerdì 14 agosto è stata proprio la ragazza, che ha visto il fidanzato scomparire davanti ai propri occhi dopo l’immersione davanti le acque della frazione di Tremezzina.

Secondo quanto ricostruito, la coppia era in vacanza sul lago di Como e aveva noleggiato una barca per fare un bagno di fronte a Lenno, al centro dello specchio d’acqua.

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L’operazione di soccorso sul lago di Como a Tremezzina

La ragazza è stata soccorsa in stato di shock a bordo dell’imbarcazione da una Motovedetta CP 607, mentre del fidanzato non c’erano più tracce.

L’emergenza, coordinata dalla Sala Operativa del Lake Rescue Sub Center della Guardia costiera di Milano, ha fatto scattare le ricerche tramite l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e l’arrivo da Varese di un elicottero della Guardia di Finanza del Roan, per sorvolare l’area.

Le ricerche del 21enne disperso

Nonostante il sostegno di due moto d’acqua, un battello dei vigili del fuoco di Como e una seconda motovedetta della Guardia Costiera del lago, le ricerche non hanno ancora portato al ritrovamento del 21enne, originario di Biella e residente nella Bergamasca.

Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, il ragazzo potrebbe essersi inabissato in un tratto del lago che raggiunge profondità anche fino ai 400 metri.

Circostanze che avrebbe portato nel pomeriggio al rallentamento delle operazioni, in attesa dell’arrivo del personale del 5° Nucleo Sub della Guardia costiera di Genova con il Rov, un sottomarino a comando remoto necessario per avviare le ricerche anche fino a 300 metri di profondità.