Finisce nel fiume con le figlie a Ronchis, in provincia di Udine, morto il padre, grave una bambina

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Un uomo sarebbe caduto con le figlie e la moglie nel fiume Tagliamento all’interno del territorio del comune di Ronchis, in provincia di Udine, al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il padre è morto mentre una delle bambine sarebbe stata salvata ma verserebbe in gravi condizioni.

Famiglia finisce in un fiume, disperso il padre

Attorno alle 16 di questo pomeriggio una famiglia composta da padre, madre e due figlie sarebbe finita nel fiume Tagliamento all’altezza del territorio del comune di Ronchis, in provincia di Udine, dove l’autostrada A4 scavalca il fiume.

Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se la famiglia stesse facendo un bagno più a monte e sia stata trascinata via dalla corrente.

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Stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, il padre è stato trovato morto. I soccorritori hanno salvato la madre ed entrambe le figlie, ma una delle bambine sarebbe stata portata in ospedale in gravi condizioni.

L’attivazione dei soccorsi

Sarebbero stati proprio alcuni automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada A4 a notare per primi la presenza di persone nel fiume Tagliamento e ad avvisare i soccorsi, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Avrebbero quindi chiamato i soccorsi, che si sono attivati anche con un elicottero per recuperare la famiglia finita nel mezzo della corrente del Tagliamento.

Sono intervenute squadre di terra dei vigili del fuoco distaccamento di Latisana, la squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) della sede centrale del comando del Friuli, i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste e un’ulteriore squadra di Portogruaro.

Le condizioni della madre e delle figlie

La madre e una delle due figlie recuperate dai soccorritori sarebbero in buone condizioni, mentre l’altra figlia sarebbe in molto grave.

La bambina presenterebbe una sindrome da annegamento ed è stata subito portata in ospedale in elicottero per ricevere i primi soccorsi.

Notizia in aggiornamento