Disperso nel fiume Tanaro, l'appello del papà di Abdou dopo l'arresto dell'amico: la richiesta per le ricerche

Il papà di Abdou, il ragazzo disperso nel Tanaro dal 22 aprile, ha lanciato un appello affinché riprendano le ricerche del corpo del 13enne, mai ritrovato. Nelle scorse settimane uno degli amici, un 15enne, con cui il giovane si era recato a Verduno (Cuneo), è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario con la forma del dolo eventuale: lo avrebbe spinto nelle acque del fiume.

Disperso nel fiume Tanaro, parla il papà del 13enne

Khadim Ngom, il padre di Abdou, ha lanciato un accorato appello per cercare di far luce su quanto accaduto lo scorso 22 aprile, a Pasquetta, a suo figlio 13enne.

Il giovane era andato con degli amici alla spiaggia dei cristalli sul fiume Tanaro e qui era finito nelle acque con la corrente che lo aveva trascinato via. Il suo corpo, nonostante settimane di ricerche, non è mai stato trovato. Ora il genitore auspica che vengano fatti nuovi tentativi per poter recuperarlo e restituire ai suoi cari.

ANSA

Immagini dal fiume Tanaro

L’appello del padre di Abdou

“Cercate mio figlio, restituitemi il suo corpo. Desidero solamente riportarlo in Senegal e piangerlo. Non so cosa sia successo quel giorno, come siano andate le cose. Vorrei conoscere la verità e il perché, qualunque esso sia. Viviamo un doppio dolore, nostro figlio è morto e non abbiamo un corpo da piangere. Per noi è importante riavere la sua salma, allevierebbe almeno una delle sofferenze”, queste le parole del padre al Corriere della Sera.

Il genitore ripercorre quelle tragiche ore: “Ero al lavoro, in casa c’era solo mia moglie. Abdou è uscito senza dire niente a nessuno. Non sapevamo sarebbe andato al fiume. Mio figlio non sapeva nuotare, se me lo avesse detto non gli avrei mai dato il permesso”.

Ora l’operaio – che vive in Italia da 24 anni ed è residente a Bra con la moglie e gli altri 3 figli – tramite il proprio avvocato, Francesca Carpino, ha scritto al prefetto perché autorizzi una nuova perlustrazione sul luogo, ribadendo la fiducia nella giustizia e nella magistratura.

Le indagini

Dopo quattro mesi e ricerche che sono proseguite per oltre una settimana – e che hanno coinvolto sommozzatori del Saf, droni, elicotteri, carabinieri e volontari della protezione civile – il corpo di Abdou non è mai stato trovato.

Secondo le ultime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato gettato in acqua da un amico 15enne che è ora accusato di omicidio volontario con dolo eventuale e si trova agli arresti domiciliari in una comunità, come disposto dalla Procura dei minori, coordinata dal procuratore capo Emma Avezzù.

Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che mentre Abdou veniva spinto in acqua gridava di non saper nuotare. Dai messaggi presenti sui cellulari sequestrati ai tre amici presenti sul posto, è emerso che, subito dopo la tragedia, si erano sentiti per decidere cosa dire agli inquirenti. Inoltre pare che l’amico quindicenne vantasse un credito di 50 euro nei confronti di Abdou.