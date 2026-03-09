Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei giovani sono stati denunciati per lesioni aggravate a Savona per un’aggressione avvenuta lo scorso 7 febbraio ai danni di un 21enne. L’agguato sarebbe stato motivato da vecchi dissidi nati in una località sciistica piemontese.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Savona ha avviato immediatamente le indagini dopo l’episodio di aggressione avvenuto nella serata del 7 febbraio nella zona della Darsena. Un giovane di ventuno anni è stato vittima di un violento pestaggio da parte di un gruppo di coetanei, che hanno utilizzato un tirapugni e un manganello telescopico.

L’aggressione nella Darsena

La sera del 7 febbraio, nella zona della Darsena di Savona, il ventunenne è stato colpito ripetutamente da alcuni ragazzi armati. L’intervento delle Volanti ha messo in fuga gli aggressori, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. I medici hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi per le ferite riportate.

Le motivazioni dietro la violenza

Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno permesso di chiarire il movente dell’aggressione. Secondo quanto emerso, la violenza sarebbe stata originata da precedenti contrasti tra i giovani, avvenuti in una nota località sciistica piemontese. Questi dissidi, evidentemente non risolti, hanno portato all’escalation culminata nell’episodio di lesioni aggravate a Savona.

Gli sviluppi dell’inchiesta

Grazie a un’articolata attività investigativa, la Polizia di Stato è riuscita a identificare i presunti responsabili. Al termine delle indagini, sei giovani di età compresa tra 19 e 21 anni sono stati deferiti in stato di libertà e segnalati all’Autorità Giudiziaria competente. L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità locale, sia per la gravità dei fatti sia per la giovane età dei coinvolti.

IPA