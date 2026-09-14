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Un uomo di 50 anni residente a Tivoli è stato denunciato per possesso ingiustificato di segni distintivi contraffatti dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato lungo la SS 155 nei pressi di Fiuggi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a truffa e spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di una placca metallica contraffatta della Guardia di Finanza. Il controllo è stato effettuato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale.

Il controllo e la scoperta del distintivo falso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un normale posto di controllo stradale lungo la SS 155, dove gli agenti hanno fermato una vettura utilitaria con a bordo il sospettato.

Durante la verifica dei documenti di circolazione, i poliziotti hanno notato nel vano portaoggetti dell’auto una placca metallica che riportava l’effige della Guardia di Finanza. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha tentato di giustificarsi affermando che il distintivo appartenesse al fratello. Tuttavia, i successivi accertamenti hanno permesso di appurare che si trattava di un oggetto contraffatto, privo di numero di matricola e inserito in un supporto di similpelle nero.

I precedenti dell’uomo fermato

L’uomo, residente a Tivoli, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia legati a truffa e spaccio di stupefacenti. Inoltre, risultava gravato da un Avviso Orale emesso dal Questore di Roma. Il suo comportamento sospetto durante il controllo ha insospettito ulteriormente gli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

Il sequestro e la denuncia

Una volta accertata la falsità del distintivo, gli agenti hanno proceduto al sequestro della placca metallica di riconoscimento, tipica della Guardia di Finanza ma priva di elementi identificativi ufficiali. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di segni distintivi contraffatti.

Le conseguenze dell’operazione

Il caso mette in evidenza l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare l’uso illecito di segni distintivi delle Forze dell’Ordine, fenomeno che può essere utilizzato per commettere ulteriori reati o per trarre in inganno i cittadini. L’operazione condotta a Fiuggi si inserisce in un più ampio contesto di controlli volti a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

IPA