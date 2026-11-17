Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 48enne è stato arrestato a Foligno per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. L’uomo è stato fermato in flagranza il pomeriggio del 12 novembre, dopo essere stato sorpreso a lasciare volantini denigratori e al termine degli accertamenti sulle condotte riferite dalla donna.

Foligno, 48enne distribuisce volantini denigratori contro l’ex

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato è scattato dopo la segnalazione di un residente, che ha riferito la presenza di un uomo intento a distribuire volantini sulle auto parcheggiate e nelle cassette postali della zona. I fogli contenevano espressioni esplicite e volgari volte a screditare la moralità e l’onorabilità della sua ex convivente, che abita nella stessa area.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il 48enne mentre stava ancora lasciando i volantini e hanno interrotto l’attività. La verifica del loro contenuto ha confermato la segnalazione; gli agenti hanno quindi contattato la donna, che ha raccontato una situazione protratta nel tempo e più grave del singolo episodio.

Pedinamenti, minacce e controllo

La signora ha spiegato di aver interrotto la relazione circa due mesi prima, esasperata dai continui moti di gelosia dell’ex. Da allora, secondo quanto riferito in querela, sarebbe stata bersaglio di molestie e violenze psicologiche: pedinamenti, minacce e pesanti offese, rivolte anche davanti alla bambina della coppia. In più occasioni l’uomo avrebbe perso il controllo, facendo temere alla donna di poter subire un’aggressione fisica.

La vittima ha inoltre riferito di aver scoperto di recente che sul suo cellulare erano state installate, a sua insaputa, alcune applicazioni in grado di localizzarla. Questo avrebbe consentito all’ex di raggiungerla all’uscita dal lavoro, mentre andava a prendere la figlia a scuola o durante le altre attività fuori casa. In quelle occasioni, avrebbe prima cercato di convincerla a riprendere la relazione e, dopo il rifiuto, l’avrebbe insultata e minacciata.

La donna ha parlato anche di centinaia di messaggi e telefonate ricevuti nonostante avesse manifestato più volte la volontà di chiudere definitivamente il rapporto. Ha raccontato agli agenti di vivere in uno stato di ansia permanente, che l’ha spinta a cambiare alcune abitudini quotidiane.

L’arresto e gli accertamenti

Valutata la gravità degli elementi raccolti e il rischio per l’incolumità della donna, la Polizia ha arrestato il sospettato in flagranza per atti persecutori. L’uomo, già noto agli agenti per precedenti relativi a maltrattamenti in famiglia e appropriazione indebita, è stato trasferito nel carcere di Spoleto su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica.