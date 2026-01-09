Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 36 anni è stato trasferito dalla misura degli arresti domiciliari a quella della custodia cautelare in carcere a seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia, dopo che il soggetto aveva più volte disatteso le restrizioni, tra cui la distruzione del braccialetto elettronico antistalking e l’allontanamento dal domicilio.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il 36enne, già sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, ha volontariamente danneggiato il braccialetto elettronico antistalking che gli era stato applicato. Questo gesto ha reso il dispositivo inutilizzabile e ha rappresentato una prima grave violazione delle prescrizioni imposte dal giudice.

La distruzione del braccialetto elettronico e le prime violazioni

Il comportamento dell’uomo, che aveva già ricevuto una misura restrittiva per motivi legati a precedenti condotte, ha portato il G.I.P. a disporre la misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, nonostante questa decisione, il soggetto è stato sorpreso dal personale del Commissariato di P.S. di Città di Castello all’interno di un esercizio pubblico, in evidente violazione della misura cautelare a cui era sottoposto.

L’arresto per evasione e la recidiva

La presenza dell’uomo in un luogo pubblico, nonostante il divieto, ha determinato il suo arresto per il reato di evasione. In sede di udienza di convalida, dopo aver patteggiato la pena, il 36enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, misura che avrebbe dovuto garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori violazioni e aggravamento della misura cautelare

Nei giorni successivi, durante un controllo di verifica effettuato dai poliziotti, il soggetto non è stato trovato presso il domicilio indicato, configurando così un’ulteriore violazione delle prescrizioni. La reiterazione delle condotte illecite e l’inottemperanza ai provvedimenti hanno indotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia a proporre un aggravamento della misura cautelare.

La decisione del G.I.P. e l’esecuzione della misura

Il Giudice per le Indagini Preliminari, valutata l’inadeguatezza della misura meno grave degli arresti domiciliari e il rischio di reiterazione delle condotte, ha disposto la sostituzione della misura con quella della custodia cautelare in carcere. Gli agenti del Commissariato di P.S. hanno notificato il provvedimento al 36enne e hanno dato esecuzione all’ordine, accompagnando l’uomo presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne.

IPA