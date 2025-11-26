Distrugge la vetrina di un negozio di elettronica ad Arezzo e svuota la cassa, arrestato in tempi record

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Arezzo. Un uomo sulla cinquantina, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver infranto la vetrina di un negozio di elettronica e aver sottratto il denaro contenuto nella cassa.

Segnalazione e intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 12 di lunedì scorso, quando la commessa di un bar situato nella zona di Pescaiola ha contattato la Sala Operativa della Questura di Arezzo. La donna ha riferito di aver udito un forte rumore proveniente dall’esterno, nei pressi di un vicino negozio di elettronica, simile a quello di un vetro infranto. L’operatore del 112 ha immediatamente trasmesso la segnalazione alle Volanti della Polizia di Stato, che si sono recate sul posto senza indugio.

Constatazione dei danni e prime indagini

Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno riscontrato che il vetro della porta d’ingresso del negozio era stato completamente distrutto. All’interno del locale la luce era ancora accesa e la cassa, che presentava evidenti segni di forzatura, risultava vuota. Nel frattempo è arrivato anche il proprietario dell’esercizio, che insieme agli operatori ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno.

L’identificazione del sospetto

Le riprese non hanno lasciato spazio a dubbi: un uomo sulla cinquantina, vestito con un giubbotto blu con cappuccio e pantaloni di tuta blu, dopo aver sfondato il vetro della porta d’ingresso con calci e pugni, è entrato nel negozio e ha raggiunto la cassa, svuotandola e appropriandosi di circa 100 euro prima di allontanarsi rapidamente. Gli agenti hanno subito riconosciuto il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio.

Le ricerche e il fermo

Le ricerche sono partite immediatamente, con particolare attenzione alla zona dell’abitazione dell’uomo, situata a poca distanza dal negozio. A poche centinaia di metri dal luogo del furto, gli agenti hanno notato una persona che camminava velocemente e con circospezione, indossando gli stessi abiti visti nelle immagini di videosorveglianza. L’uomo è stato raggiunto, fermato e condotto in Questura per gli accertamenti del caso, che hanno confermato la sua identità e il suo coinvolgimento nei fatti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e per aver violato le misure restrittive della libertà personale già imposte nei suoi confronti per precedenti reati. In occasione dell’udienza per direttissima, tenutasi nella serata di ieri, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

