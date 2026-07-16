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Divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei locali pubblici per due anni, queste le disposizioni nei confronti di un cittadino senegalese di 27 anni residente a Cervia, protagonista di un episodio di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale avvenuto a Pinarella di Cervia. Il provvedimento, noto come “DASPO Willy“, è stato emesso dal Questore della Provincia di Ravenna a seguito dei fatti accaduti l’11 luglio.

Il provvedimento a Cervia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Ravenna ha adottato il cosiddetto DASPO Willy nei confronti di un giovane senegalese residente a Cervia.

Il provvedimento, previsto dall’art. 13 bis del D.L. 14/2017, vieta all’uomo l’accesso e la permanenza nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di intrattenimento di Pinarella di Cervia per due anni, nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 6.

L’episodio che ha portato al DASPO Willy

L’episodio che ha determinato l’adozione della misura risale alla serata dell’11 luglio. La Sala Operativa della Questura di Ravenna ha inviato una pattuglia della Polizia di Stato presso un esercizio pubblico di viale Tritone, a Pinarella di Cervia, dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che stava importunando i clienti del bar e aveva reagito in modo aggressivo al titolare che lo invitava ad allontanarsi.

Gli agenti hanno rintracciato il giovane, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo un primo tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato e fatto scendere da un velocipede. A quel punto, ha estratto una bottiglia di vetro integra, che teneva nascosta sotto la maglia, e l’ha brandita in modo minaccioso verso i poliziotti. Gli operatori sono riusciti a disarmarlo, ma il giovane ha continuato a minacciarli e a cercare lo scontro fisico, urlando e sbracciando davanti ai numerosi avventori del locale, tra cui anche alcuni minori.

Durante la successiva perquisizione, gli agenti hanno trovato in suo possesso un coltellino “svizzero”, detenuto senza giustificato motivo.

I reati contestati e i precedenti

Per le condotte tenute, il cittadino senegalese è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per porto di oggetti atti ad offendere.

Gli accertamenti svolti hanno inoltre evidenziato che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui minaccia, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, furto in abitazione e ubriachezza. Era inoltre già stato destinatario di una misura di prevenzione simile, relativa a un locale del centro di Ravenna.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione del Questore è stata presa valutando la pericolosità della condotta e il luogo in cui si è verificato l’episodio, un’area particolarmente frequentata da giovani.

Per questo motivo, è stato disposto il divieto di accesso e di stazionamento per due anni nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di intrattenimento di Pinarella di Cervia, nella fascia oraria serale e notturna.

IPA