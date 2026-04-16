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Un 75enne ha ricevuto un daspo urbano per comportamenti molesti e ripetute violazioni delle regole nella stazione ferroviaria di Ancona. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza e il decoro urbano, dopo che l’uomo aveva più volte disturbato i viaggiatori per ottenere denaro, costringendoli ad abbandonare la sala d’attesa.

L’intervento ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha emesso un daspo urbano che vieta all’uomo di accedere per un anno all’interno della stazione ferroviaria centrale e delle sue pertinenze.

La decisione è arrivata dopo una serie di episodi che hanno visto il 75enne protagonista di comportamenti molesti e insistentemente fastidiosi nei confronti dei viaggiatori.

Comportamenti molesti e ordine di allontanamento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle scorse settimane l’uomo si era distinto per la reiterazione di atteggiamenti molesti, violando le norme che regolano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie.

In particolare, il 28 marzo, il personale della Polizia Ferroviaria di Ancona aveva già adottato nei suoi confronti un ordine di allontanamento di 48 ore dallo scalo, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 14 del 2017, a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.

Disturbo ai viaggiatori e conseguenze

Durante l’ultimo episodio, l’uomo aveva importunato con insistenza i viaggiatori presenti nella stazione, nel tentativo di ricevere denaro.

Questo comportamento aveva costretto molte persone ad allontanarsi dalla sala d’attesa per evitare ulteriori molestie, compromettendo così la normale fruizione dei servizi ferroviari e delle attività dello scalo. La situazione aveva generato anche rischi per l’incolumità sia dei viaggiatori che del personale presente.

Motivazioni e durata del daspo

Alla luce della manifesta propensione dell’uomo a violare le regole della convivenza civile e della sua pericolosità sociale, il Questore Capocasa ha deciso di applicare la misura del daspo urbano.

Il provvedimento vieta all’uomo, per un anno, l’accesso all’interno dell’area ferroviaria della stazione centrale di Ancona e delle relative pertinenze.

IPA