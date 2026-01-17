Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bar di Albissola Marina, Savona, è stato raggiunto dalla sospensione per dieci giorni della licenza a seguito di numerosi episodi di disturbo della quiete pubblica e reati connessi al consumo di stupefacenti e aggressioni. Il provvedimento, adottato dal Questore di Savona, è stato notificato dai Carabinieri dopo ripetute segnalazioni e controlli che hanno evidenziato una situazione di degrado nell’area circostante il locale.

Sospesa licenza per un bar di Albissola Marina

La decisione è stata presa in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) dopo una proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri di Albissola Marina.

Il provvedimento è stato notificato nella stessa giornata dagli uomini dell’Arma, rendendo immediatamente esecutiva la sospensione dell’attività commerciale.

Motivazioni e contesto della sospensione

La sospensione della licenza si è resa necessaria a causa delle numerose segnalazioni e degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, che hanno riscontrato ripetute situazioni di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore serali. In particolare sono stati documentati episodi di diffusione di musica ad alto volume e la presenza di assembramenti di persone, spesso in evidente stato di ebbrezza alcolica, nell’area antistante il locale.

Questi comportamenti hanno determinato un progressivo degrado delle zone limitrofe, dove sono stati rinvenuti bicchieri rotti, bottiglie di vetro e altri rifiuti abbandonati. Inoltre, durante i controlli effettuati nel tempo i Carabinieri hanno identificato diversi avventori con precedenti di Polizia e penali.

Precedenti e interventi delle forze dell’ordine

L’esercizio commerciale non era nuovo a provvedimenti delle autorità. Già nel maggio 2025 il bar era stato destinatario di una diffida emessa in seguito a episodi legati al consumo di sostanze stupefacenti all’interno del locale. Nei mesi successivi,il locale è stato oggetto di numerosi interventi da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, a causa di segnalazioni per aggressioni, furti e ulteriori episodi di uso di stupefacenti.

La situazione è peggiorata nel tempo con un aumento delle segnalazioni e dei controlli. In più occasioni le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire per riportare la calma e garantire la sicurezza pubblica, riscontrando la presenza di persone in stato di alterazione dovuta all’alcol e alla droga.

L’ultimo episodio e la decisione del Questore

La scorsa settimana, durante un controllo effettuato dai Carabinieri di Albissola Marina nei confronti degli avventori che sostavano all’esterno del locale, alcune persone sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente. Questo ennesimo episodio ha contribuito a rafforzare la decisione delle autorità di procedere con la sospensione della licenza.

Alla luce della gravità dei fatti e della recidiva degli episodi riscontrati il Questore di Savona ha disposto la sospensione dell’attività per dieci giorni. La misura, di carattere esclusivamente preventivo, è stata adottata con l’obiettivo di interrompere una situazione che rischiava di compromettere ulteriormente il decoro e la tranquillità della zona.

