Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il comune di Viareggio dovrà risarcire con oltre 30mila euro, spese legali incluse, la famiglia del bambino di 3 anni al quale è stato amputato il dito dopo una caduta in un parco giochi comunale. Il piccolo, il 22 maggio 2023, stava giocando con i fratellini quando è inciampato in una radice. Nella caduta il suo mignolo è finito tra due massi di pietra. Un incidente grave in quanto una parte del dito si è quasi staccata a causa della ferita. Il minore è poi stato portato al Meyer dove ai dottori non è rimasto altro da fare che eseguire una semi amputazione.

Viareggio, bambino cade al parco giochi: amputato il dito, il comune deve risarcire

L’episodio, come riporta Il Tirreno, si è verificato al parco “Le Coccinelle”, in via Petri alla Migliarina. Nella citazione a giudizio la vicenda è stata così riferita: “Appoggiando la mano destra per terra, il minore trovava tra l’erba un pesante macigno in cemento armato e ciottoli, dai bordi irregolari e taglienti, e altro materiale di risulta di forma tondeggiante con inclusa una porzione di palo di ferro tinteggiato di giallo con profili irregolari, altrettanto pesante”.

“La pressione esercitata dalla mano del bambino a seguito della caduta a terra – si legge negli atti – provocava lo slittamento del macigno appoggiato su quello sottostante di forma tondeggiante imprigionando il dito mignolo della mano destra del minore e provocandogli una ferita circolare cosiddetta da sguantamento attorno al dito e la frattura dello stesso”.

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Dopo la caduta al parco, il bimbo è stato portato al Meyer dove è stato operato e dimesso due giorni dopo. Questa la diagnosi: “Amputazione subtotale V dito mano destra a livello della falange intermedia in seguito a trauma da schiacciamento”.

Le testimonianze: “Il dito era quasi completamente staccato”

Nel corso del procedimento sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno dato la medesima versione dei fatti. Hanno cioè confermato che il minore, prima dell’incidente alla mano, è inciampato in una radice.

Una persona ha riferito: “Ho visto che il bimbo è inciampato sulle radici di uno degli alberi del parco e per istinto, per attutire la caduta, ha messo avanti la mano destra ma invece di trovare il terreno ha trovato due grandi massi di cemento e sassi di quelli che si usano nei cantieri edilizi che erano stati abbandonati nell’erba dentro la recinzione del parco giochi”.

“La manina del bimbo – è il racconto di un altro testimone – ha fatto slittare due pezzi di calcinaccio ed è rimasto imprigionato e schiacciato il dito mignolo della mano destra”. E ancora, una donna presente al parco il 22 maggio 2023 ha messo a verbale che “il bambino gridava e piangeva per il dolore e lo spavento e ho visto che il dito gli pendeva quasi completamente staccato dal resto della manina“.

Non accolta la tesi del comune

Il Comune si è difeso sostenendo che quanto accaduto fosse da imputare a una disattenzione della madre. Tale tesi non è stata accolta dal giudice Anna Martelli, secondo la quale “l’evento dannoso è da addebitarsi esclusivamente alla presenza di tale materiale. Va, infatti, esclusa l’asserita “culpa in vigilando” della madre”.

La donna stava osservando il figlio mentre giocava con i fratellini e “la presenza di radici scoperte nel parco non le imponeva di vietare al figlio di giocare e correre, costituendo tali irregolarità del terreno un fattore di rischio idoneo a causare lievi e ordinarie cadute e non l’amputazione di un dito”.

“La presenza di materiale pericoloso tra l’erba ha innescato una catena causale che ha condotto al drammatico evento non preventivabile”, ha spiegato Martelli. In breve, la responsabilità è dell’amministrazione e non della madre. Da qui la condanna e il risarcimento di oltre 30mila euro.