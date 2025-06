Diventa l'incubo dell'ex collega a Castellarano e taglia il braccialetto elettronico, 23enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Castellarano, dove un giovane di 23 anni è stato fermato per gravi condotte persecutorie nei confronti di una ex collega. L’uomo, nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari, ha continuato a perseguitare la vittima, costringendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.

La vicenda

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il giovane, residente a Castellarano, era già stato destinatario di misure cautelari non custodiali. Tuttavia, ha continuato a presentarsi ripetutamente sia presso l’azienda dove la donna lavora sia nel supermercato che frequenta abitualmente. Queste azioni hanno generato nella vittima un profondo stato d’ansia e un costante timore per la propria incolumità.

Violazioni delle misure cautelari

Nonostante fosse stato ammonito dal Questore e sottoposto al divieto di avvicinamento, l’uomo ha violato tutte le prescrizioni. Ha addirittura tagliato brutalmente il braccialetto elettronico e danneggiato il tracker utilizzato per ricaricarlo. Queste azioni hanno portato i Carabinieri di Castellarano a segnalare l’accaduto alla Procura di Reggio Emilia.

L’intervento della Procura

La Procura di Reggio Emilia ha immediatamente richiesto al gip l’aggravamento della misura cautelare. Il giudice per le Indagini preliminari ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri dai Carabinieri. L’uomo si trova ora ristretto in carcere, in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.

Proseguono le indagini

Gli accertamenti relativi al procedimento, che si trovano ancora in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi. Questi sono necessari per consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Reggio Emilia rimane al centro delle indagini.

