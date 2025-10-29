Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una furibonda lite è scoppiata a Giano dell’Umbria tra due uomini. La situazione è degenerata in un violento pestaggio. La vicenda, avvenuta due giorni fa, è stata ricostruita dagli agenti della Polizia di Stato di Foligno, che hanno identificato e denunciato un 49enne rumeno, ritenuto responsabile dell’aggressione ai danni di un 56enne. Alla base del gesto, una discussione nata per il comportamento aggressivo del cane dell’indagato.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno sono stati allertati dalla presenza, presso l’ospedale “San Giovanni Battista”, di un uomo di 56 anni che presentava gravi ferite al volto. L’uomo, vittima di un brutale pestaggio, aveva riportato un trauma cranico-facciale di notevole entità, con una prognosi di 60 giorni, salvo complicazioni.

La lite per il cane e l’escalation della violenza

Le indagini hanno permesso di stabilire che l’aggressione era avvenuta a Giano dell’Umbria alcune ore prima dell’arrivo della vittima in ospedale. Secondo quanto ricostruito, il 56enne aveva avuto un acceso diverbio con il 49enne rumeno, in merito al comportamento del cane di quest’ultimo. L’animale, infatti, aveva spaventato i piccoli animali domestici della vittima, provocando la sua reazione e le successive rimostranze rivolte al proprietario.

Dalla discussione all’aggressione fisica

La situazione è rapidamente degenerata: il 49enne, dopo aver ricevuto le contestazioni, ha dapprima lanciato un oggetto in plastica contro il 56enne. Non soddisfatto, quando la vittima è scesa in strada per chiedere spiegazioni, l’indagato si è scagliato contro di lui, colpendolo ripetutamente al volto con calci e pugni. Dopo il violento pestaggio, l’aggressore si è allontanato dal luogo dell’accaduto.

I soccorsi e la denuncia

Il 56enne è stato soccorso da un vicino di casa, che lo ha accompagnato presso l’ospedale di Foligno. Qui i medici hanno riscontrato le gravi lesioni riportate durante l’aggressione. L’immediata attività investigativa della Polizia di Stato ha consentito di individuare rapidamente il presunto responsabile, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con l’accusa di lesioni personali gravi ed aggravate dai futili motivi.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Gli agenti hanno svolto accertamenti approfonditi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare con certezza l’autore dell’aggressione. Il 49enne rumeno dovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

