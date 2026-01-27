Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre donne denunciate per rissa a Savona in seguito a un acceso episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri nel centro cittadino. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dopo che una lite in strada è degenerata, coinvolgendo anche la madre di una delle protagoniste.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri tramite il Numero Unico di Emergenza 112 NUE. La segnalazione riguardava una violenta lite in corso tra tre donne in una via del centro cittadino. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, trovando le persone coinvolte ancora sul posto e visibilmente scosse.

Dalla discussione alla rissa: la dinamica dei fatti

Dai primi accertamenti, la Polizia ha ricostruito che la vicenda sarebbe iniziata con una discussione tra due giovani donne. La tensione è salita rapidamente, tanto che le due hanno iniziato a spintonarsi reciprocamente. Nel tentativo di difendere la figlia, la madre di una delle ragazze è intervenuta, ma è stata a sua volta aggredita e coinvolta nella colluttazione. La situazione è così degenerata in una vera e propria rissa, con segni evidenti di percosse e lesioni riportati da tutte le persone coinvolte.

I soccorsi e le conseguenze

Le tre donne sono state soccorse sul posto e successivamente trasportate al locale Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito alle lesioni subite. Dopo le formalità di rito, tutte sono state deferite all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di rissa. L’episodio ha destato particolare attenzione tra i residenti della zona, preoccupati per l’escalation di violenza avvenuta in pieno giorno nel cuore della città.

IPA