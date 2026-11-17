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Il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna slitta di un anno e scatterà quindi dal 1° ottobre 2027 e non dal 27 novembre 2026, data in cui il decreto-legge avrebbe dovuto essere convertito. A deciderlo è stata l’aula del Senato che ha approvato il Dl noto anche come “diesel Euro 5“.

Divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5: c’è una novità

Nella giornata del 17 novembre, il Senato ha approvato il decreto-legge “diesel Euro 5” che permette di prorogare fino al primo ottobre 2027 le limitazioni al traffico per le auto diesel Euro 5 nei comuni maggiori delle Regioni del bacino padano.

Il provvedimento è stato preso con 77 voti favorevoli e 42 contrari. In questo modo, quindi, il dl, che era già stato approvato dalla Camera, è diventato, in sostanza, legge.

Il dl fa slittare la scadenza nel 2027

Slitta quindi di un altro anno il divieto di circolazione delle auto ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5 che potranno ancora viaggiare nei comuni con oltre 30 mila abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Il limite ultimo era previsto per il 27 novembre 2026 ed è stato prolungato, quindi, fino al 1° ottobre 2027.

Le Regioni del bacino padano avranno così un altro anno per inserire nei propri piani per la qualità dell’aria le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, chieste dall’Europa. Alla base del rinvio c’è la volontà di evitare conseguenze economiche pesanti per famiglie e attività produttive: i proprietari di veicoli diesel Euro 5, pur funzionanti, avrebbero dovuto acquistare subito un’auto nuova, elettrica o ibrida per poter continuare a circolare.

La questione è calda ormai da tempo. Da un lato c’è la necessità di ridurre l’inquinamento che comportano questi tipi di vetture, dall’altro le difficoltà economiche di chi non può permettersi di cambiare auto. Con il rinvio, si punta a concedere più tempo alle quattro Regioni e ai loro abitanti per adeguarsi alla novità, senza imporre costi pesanti a stretto giro di posta.

Cosa cambia ora in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna

La Pianura Padana rappresenta un contesto ambientale delicato, essendo tra le aree italiane più esposte all’inquinamento atmosferico causato, tra le altre cose, proprio dal traffico veicolare.

Nonostante il rinvio di un anno sul divieto alla circolazione delle auto diesel Euro 5, le quattro Regioni citate possono comunque anticipare le restrizioni, aggiornando i propri piani per la qualità dell’aria. E possono anche introdurre misure alternative a patto che garantiscano risultati equivalenti e che siano coerenti con gli obblighi europei.

Di fatti, la nuova legge non cancella gli obiettivi di riduzione delle emissioni, ma concede alle amministrazioni un anno in più per trovare le soluzioni. Come riporta SkyTg24, per esempio, la Lombardia ha già confermato lo stop strutturale per le Euro 5 nei giorni feriali a Milano, Brescia, Bergamo e Monza. Dal canto loro, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno sostituito il blocco automatico con misure compensative alternative come incentivi alla rottamazione, il potenziamento dei trasporti pubblici e il rinvio stagionale dell’accensione dei riscaldamenti.