Divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ufficiale, ex capitano della Roma sorride: mantenimento ridotto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficialmente divorziato. È arrivata la sentenza del Tribunale Civile che ha messo la parola fine al contenzioso tra i due: la vicenda legale era iniziata nel luglio del 2022 con la separazione. A sorridere dell’ultima pronuncia è l’ex calciatore della Roma che, secondo diverse fonti, ha ottenuto uno sconto sul mantenimento dei tre figli della coppia: da 12.500 euro, si passa a 10.900.

Divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Dallo scorso 6 luglio è ufficiale il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sono passati 4 anni dalla separazione annunciata nel luglio 2022 e ora è arrivata la definitiva sentenza del Tribunale civile di Roma, come anticipato da Repubblica.

Tra i due era sorta un’aspra vicenda legale andata avanti per anni con numerose udienze, tentativi di accordo, accuse di tradimenti, beni contesi e diatribe sul mantenimento dei tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Sconto sul mantenimento dei figli

Con la sentenza, il giudice avrebbe inoltre ridotto di 1.600 euro, facendolo passare da 12.500 a 10.900 euro, l’assegno mensile che Totti deve versare all’ex moglie per il mantenimento dei loro figli. Il provvedimento ha tenuto conto della maggiore autosufficienza del primogenito, oggi impegnato nella gestione della scuola calcio di famiglia (la Longarina), e della seconda genita Chanel, diventata ormai protagonista dello show business.

Secondo il Messaggero, dunque, sarebbe stato revocato dell’80% l’assegno di mantenimento destinato a Cristian, un duro colpo per Blasi che, invece, avrebbe chiesto al Tribunale di “aumentare l’assegno di mantenimento da 12.500 euro a 19-20mila euro al mese”.

La battaglia legale tra i due però prevede nuove puntate. Gli ormai ex coniugi si rivedranno in Tribunale il 16 ottobre prossimo quando il giudice Gelso dovrà decidere “a chi attribuire la responsabilità della fine del matrimonio, con le relative conseguenze che ne derivano sul piano economico”, visto che i due non concordano su chi abbia tradito l’altro per primo. Infine, in autunno è previsto anche un aggiornamento sul contenzioso civile sulla proprietà dei Rolex, che la Blasi “aveva fatto sparire dalla cassetta di sicurezza in banca cointestata con l’ex marito, e che è stata costretta a riportare visto che un altro giudice ha decretato il co-possesso dei preziosi orologi”, ricostruisce il quotidiano romano.

La storia d’amore tra i due

L’unione tra il calciatore e la showgirl è durata oltre vent’anni. I due si erano sposati, in diretta tv, il 19 giugno del 2005 nella basilica di Santa Maria a Roma.

Oggi hanno entrambi nuove relazioni e hanno ormai voltato pagina.

Francesco Totti è con Noemi Bocchi, flower designer del 1998. Ilary Blasi con Bastian Muller con cui è in procinto di sposarsi: “Il matrimonio? Prima devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera”, aveva dichiarato a Chi.