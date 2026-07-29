Dj Kavinsky trovato morto in casa a Parigi, ipotesi sul decesso a 50 anni: aveva suonato alle Olimpiadi 2024

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Lutto nel mondo della musica, è morto il dj francese Kavinsky, nome d’arte di Vincent Belorgey. L’artista, 50 anni, è stato trovato privo di vita nella sua casa di Parigi la sera di martedì 28 luglio. Da chiarire le cause del decesso, tra le ipotesi che circolano in queste ore quella dell’ictus. Icona della scena elettronica francese, Kavinsky si era anche esibito durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dj Kavinsky trovato morto in casa a Parigi

Addio a Kavinsky. Il dj e produttore musicale francese, all’anagrafe Vincent Belorgey, è stato trovato morto nella sua casa di Parigi nella serata di martedì 28 luglio.

Il musicista aveva 50 anni ed era uno degli artisti francesi più noti e apprezzati nella scena dance ed elettronica.

ANSA

Secondo quanto riportato da Le Figaro, sarebbe stato un vicino di casa a lanciare l’allarme, preoccupato perché non lo vedeva da giorni.

Da chiarire le cause del decesso

Ignote al momento le cause del decesso, la procura di Parigi ha aperto una inchiesta sulla morte di Belorgey, anche perché i soccorritori non hanno rinvenuto ferite o elementi sospetti.

Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’ictus. Fonti della polizia hanno riferito a Le Parisien che il musicista lamentava mal di testa da diversi giorni.

Chi era Vincent Belorgey, in arte Kavinsky

Parigino, 50 anni, Vincent Belorgey era una figura iconica della scena musicale elettronica francese.

Dopo gli esordi da attore, in piccoli ruoli, si era avvicinato alla musica, iniziando nel 2005 a esibirsi con il nome d’arte di Kavinsky.

Aveva raggiunto la fama internazionale con la hit Nightcall, composta per la colonna sonora del film Drive (2011), diretto da Nicolas Winding Refn e con protagonista Ryan Gosling.

Kavinsky si era anche esibito, assieme alla cantante Angele, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024.