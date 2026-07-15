Dj Ryan Spiteri trovato morto a Malta in auto con una donna, poco prima aveva pubblicato un video "presagio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Malta per la morte del noto dj Ryan Spiteri, 47 anni, e di una donna di 42 anni, trovati privi di vita all’interno di un’auto parcheggiata davanti ad un garage. Sul caso indaga la polizia, che al momento tende a escludere il coinvolgimento di terze persone, disposta l’autopsia sui corpi. Poche ore prima della tragedia Spiteri aveva pubblicato un video sui social leggibile oggi come un triste presagio, in cui diceva di star lottando con “pensieri difficili”.

Dj Ryan Spiteri trovato morto a Malta con una donna

Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella tarda serata di ieri, martedì 14 luglio, all’interno di un’auto parcheggiata davanti ad un garage a Marsascala, a Malta.

L’uomo è stato identificato come Ryan Spiteri, noto dj e conduttore radiofonico locale, di 47 anni, mentre la donna è una 42enne, presumibilmente la sua compagna.

FB Ryan Spiteri

La polizia, intervenuta sul posto poco dopo le 21 dopo l’allarme lanciato dai residenti, ha rivelato solo questa mattina l’identità delle vittime.

Le indagini

Sul caso sta indagando la polizia, al lavoro per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause del decesso della coppia.

Secondo quanto riporta Times of Malta, al momento gli inquirenti tendono a escludere il coinvolgimento di terze persone e stanno concentrando l’attenzione sulle ultime ore di vita di Spiteri.

Il magistrato ha disposto l’autopsia sui due corpi per accertare le cause della morte.

Il video postato poche ore prima

Lunedì sera Spiteri era stato protagonista nell’after-party della festa per la Madonna del Carmine, come documentato dallo stesso dj sulle sue pagine social.

Poche ore prima della tragedia il 47enne aveva invece pubblicato un video dal tenore ben diverso, che alla luce di quanto accaduto può essere letto come un triste presagio.

Nel video raccontava di star lottando con “pensieri difficili” e, facendo riferimento a errori passati, si scusava con chi poteva aver ferito.

“Amici miei – ha detto – se provate queste sensazioni e credete di essere alla fine, andate in un posto vicino al mare, anche da soli, e ricordate a voi stessi che quando Dio chiude una porta, ne apre cento altre per voi, chiunque voi siate”.

Lo scorso marzo Spiteri era finito in tribunale per un’accusa di violenza domestica, un procedimento poi archiviato in seguito al ritiro della querela da parte della sua ex compagna.