Dl carburanti e taglio delle accise di 25 centesimi in vigore da giovedì 19 marzo, sconto immediato dopo Cdm

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il decreto legge sui carburanti è entrato ufficialmente in vigore. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il provvedimento è stato firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di misure temporanee del valore di oltre mezzo miliardo di euro, che resteranno valide per 20 giorni a partire da giovedì 19 marzo. Tra queste spicca il taglio delle accise su benzina e diesel, il conseguente sconto del prezzo al distributore e uno “speciale regime di controllo” contro le speculazioni.

Iter immediato per contenere il prezzo di benzina e diesel

Il decreto ha registrato un iter immediato, passando dal Cdm all’approvazione definitiva nel giro di poche ore. La premier Giorgia Meloni ha riunito i ministri alle 19 del 18 marzo, rinunciando al viaggio già programmato per Bruxelles.

Il provvedimento era stato chiesto a gran voce anche dalle opposizioni, le quali hanno letto una motivazione “elettorale” dietro la tempestività d’azione dell’esecutivo a soli tre giorni dal referendum sulla Giustizia.

ANSA

Il cuore del programma anti-rincari voluto dal governo è il taglio delle accise, che si traduce in una riduzione immediata dei prezzi alla pompa.

Secondo il governo, il costo di benzina e gasolio dovrebbe scendere di circa 25 centesimi al litro, mentre per il Gpl il calo è stimato in circa 12 centesimi al litro. L’obiettivo dichiarato è chiaro: riportare i prezzi sotto la soglia di 1,90 euro al litro.

La misura è però “a scadenza”. Fra 20 giorni sarà valutata nuovamente la situazione, per comprendere se rientrerà l’emergenza carburanti provocata dall’escalation in Medio Oriente e dalla crisi energetica dello Stretto di Hormuz.

Cosa ha deciso il governo Meloni sui carburanti

La scelta di intervenire sulle accise arriva dopo giorni di valutazioni su diverse opzioni. Tra le ipotesi figurava anche un rafforzamento della social card, con un aumento di 100 euro per circa 1,3 milioni di famiglie con Isee sotto i 15mila euro.

Alla fine, però, il governo Meloni ha optato per il taglio dei carburanti. Il motivo è strategico: abbassare subito i prezzi alla pompa per evitare effetti a catena sull’inflazione.

Il rischio, infatti, era che il caro carburanti si abbattesse a cascata su trasporti, logistica e beni di consumo con un aumento generalizzato dei prezzi. Da qui la scelta di un intervento “orizzontale”, capace di incidere su ampi settori dell’economia.

Credito d’imposta autotrasportatori e pesca, le altre misure

Accanto al taglio delle accise, il decreto introduce anche misure di sostegno per le imprese più colpite. A partire dagli autotrasportatori, per i quali è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta.

Quest’ultimo è calcolato sulla maggiore spesa per il gasolio sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026. I dettagli operativi saranno definiti con un successivo provvedimento.

Un sostegno analogo è previsto anche per il settore della pesca. Si stabilisce infatti un credito d’imposta al 20% sull’acquisto di carburante, con uno stanziamento di 10 milioni di euro.

Controlli e sanzioni, stretta contro le speculazioni

Il decreto introduce anche un sistema straordinario di controllo dei prezzi per i prossimi tre mesi. Lo scopo in questo caso è evitare manovre speculative lungo la filiera, dalle compagnie petrolifere ai distributori.

Le società dovranno comunicare quotidianamente i prezzi al Mimit e non potranno modificarli nell’arco della stessa giornata. In caso di mancata comunicazione, scatterà una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero.

Un ruolo centrale è affidato al cosiddetto “Mr Prezzi”, che potrà intervenire in caso di aumenti anomali. Se verranno rilevate irregolarità, sarà coinvolta la Guardia di Finanza per verifiche lungo tutta la filiera.

Sono previste anche sanzioni più pesanti: fino all’1% del fatturato delle imprese, con un tetto massimo di 200mila euro. Nei casi più gravi, potrà intervenire la magistratura per l’ipotesi di reato di “manovre speculative sulle merci”.

Quanto dura il taglio delle accise e cosa succede dopo

Come accennato, la misura ha una durata limitata di 20 giorni. Questo significa che, salvo proroghe o nuovi interventi, i prezzi potrebbero tornare a salire una volta terminato il periodo di sconto.

Molto dipenderà dall’andamento dei mercati energetici e dalle tensioni internazionali, che continuano a influenzare il costo del petrolio a livello globale e specialmente in Asia ed Europa.

Nel frattempo, il governo punta su questo intervento per stabilizzare i prezzi e dare un segnale immediato a famiglie e imprese. Una mossa d’emergenza, ma con effetti concreti nel breve periodo, in attesa di eventuali misure strutturali.