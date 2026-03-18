Dl carburanti, in Cdm il piano anti-rincari benzina e diesel tra taglio accise e tetto ai prezzi: le misure

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La raffica di aumenti dei prezzi di benzina e diesel dovuta alla guerra in Iran sul tavolo del governo Meloni, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto legge per contrastare il caro carburanti. Secondo quanto emerso, tra le misure approvate dal Cdm ci sarebbero un taglio temporaneo delle accise, di 20 giorni, uno speciale regime di controllo contro le speculazioni e un credito d’imposta per gli autostrasportatori. La premier Meloni ha parlato di un taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti.

In Cdm il piano contro il caro carburanti

Il governo Meloni è al lavoro per mettere a punto un piano per contrastare il caro carburanti dovuto alla crisi in Medio Oriente e alla guerra in Iran.

Le prime misure per aiutare gli italiani alle prese con gli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio sono contenute in un nuovo decreto legge che è stato esaminato dal Consiglio dei ministri nella serata di oggi, 18 marzo.

ANSA

Secondo quanto riporta Ansa, nel dl carburanti ci sarebbero una serie di misure “a tempo” – con un orizzonte di qualche settimana – che impegnerebbero risorse per meno di un miliardo di euro.

Intervenendo al Tg1, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che il decreto legge introduce un taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti.

Le misure del Dl carburanti

Nella bozza del Dl carburanti visionata da Ansa, ci sarebbe una stretta contro le speculazioni: uno speciale regime di controllo dei “fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti” che coinvolge Mr Prezzi, la guardia di finanza e l’Antitrust ma anche la magistratura, per l’eventuale segnalazione di reati.

La misura principale è però il taglio delle accise sui carburanti per una durata di 20 giorni.

Una misura di cui tutti saranno beneficiari, a differenza del bonus carburanti che era stato vagliato inizialmente per aiutare le famiglie con un Isee fino a 15 mila euro.

Nel decreto anche sostegni all’impresa, con un credito d’imposta al 28% sull’acquisto di gasolio per gli autostrasportatori.

Salvini: “Tornare sotto i due euro al litro”

Ad anticipare il taglio delle accise sui carburanti era stato in giornata il ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante un incontro alla Prefettura di Milano con i rappresentanti delle compagnie petrolifere.

“Stiamo lavorando già da stasera con un primo sostanziale taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa già nelle prossime ore”, ha detto Salvini.

Il vicepremier ha parlato di un possibile “intervento sperimentale” della durata di un mese: “La riduzione non sarà di pochi centesimi, l’obiettivo è tornare sotto i due euro al litro, possibilmente sotto 1,90”.

Salvini ha parlato anche di un possibile tetto ai prezzi di benzina e gasolio, “con la collaborazione, mi auguro, delle compagnie petrolifere e dei distributori”.