Dl Sicurezza, bufera sui soldi ai legali che convincono i migranti al rimpatrio: "Siamo a un passo dall'Ice"

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Il decreto Sicurezza è stato approvato al Senato, ma le opposizioni insorgono. Sotto accusa, in particolare, c’è la misura che prevede un incentivo economico di 615 euro all’avvocato che convinca il proprio assistito ad aderire al “rimpatrio volontario“. Contrari anche gli stessi legali e le correnti della Magistratura.

La misura sui soldi per i rimpatri

Il decreto Sicurezza è passato al Senato con 96 voti in prima approvazione. Nel testo c’è una misura che prevede di dare soldi all’avvocato che convince il suo assistito a tornare nel proprio Paese di provenienza.

Nello specifico, viene previsto un compenso economico per il legale che offre consulenza e informazioni al migrante che presenta domanda di rimpatrio volontario.

A presentare e approvare l’emendamento è stato il centrodestra unito e nel testo si fa riferimento anche ad accordi da stipulare “con il Consiglio nazionale forense” (Cnf), cioè con l’organo istituzionale di rappresentanza degli avvocati, che avrà un suo ruolo nei contributi economici da pagare ai legali.

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Il provvedimento è pronto al passaggio finale alla Camera, dove verrà posta la fiducia. Il problema è che l’opposizione non ci sta e sono contrari anche gli stessi avvocati e magistrati.

La bufera sugli incentivi per il rimpatrio

Alcuni accusano che la misura sarebbe una sorta di incentivo per spingere alla remigrazione, “totalmente incostituzionale” e sarebbe “come mettere una taglia tipo selvaggio west: pur di rimandare a casa i migranti”.

Il parlamentare Riccardo Magi di +Europa ha appena scritto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedergli “un incontro urgente”.

Secondo Debora Serracchiani del Pd si tratta di “una vergogna normativa che lede la stessa dignità dei professionisti e rispetto alla quale, mi auguro, che l’avvocatura faccia sentire la sua voce. Il decreto serve solo a reprimere e togliere diritti. E tutto produce, tranne la sicurezza, perché l’obiettivo è solo fare propaganda e creare allarme”.

È contraria anche Valentina D’Orso, del M5S, che attacca la classe politica al Governo tacciandola “di essere del tutto priva di una coscienza costituzionale” e accusandola di voler “strumentalizzare gli avvocati facendone il mezzo per realizzare le sue scelte politiche sull’immigrazione. E lo fa nel modo più volgare, tentando di allettare l’avvocato, suscitando un interesse economico personale al rimpatrio”.

L’accusa di Magi: “Siamo a un passo dall’Ice di Trump”

Riccardo Magi ritiene che con il provvedimento “siamo a un passo dall’Ice di Trump“.

“La maggioranza prevede il premio in denaro per quegli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti migranti. Praticamente una taglia tipo Selvaggio West – ha detto il parlamentare – dove i diritti sono calpestati e chi dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini stranieri viene incentivato economicamente a non farlo”.

Le perplessità del sindacato degli avvocati

A prendere le distanze dalla misura è anche il sindacato degli avvocati.

In una nota il Cnf ha precisato “di non essere mai stato informato” e ha chiesto che “il Parlamento intervenga per eliminare ogni coinvolgimento”, sottolineando che “le attività previste non rientrano nelle proprie competenze”.

L’Organismo congressuale forense ha invece sottolineato la “ferma contrarietà” per quella norma sugli incentivi agli avvocati per i clienti che tornano nel loro Paese d’origine e ha proclamato “lo stato di agitazione dell’intera avvocatura”.

Per l’Unione Camere penali, infine, il provvedimento “è incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense”.