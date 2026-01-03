Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, le parole del perito Albani all'incidente probatorio di Garlasco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ultima udienza dell’incidente probatorio si è concentrata su un punto cruciale: l’affidabilità scientifica del Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. “Di affidabile e certo, purtroppo in questo profilo non c’è nulla”, ha detto la perita Albani. Sono emerse criticità legate all’utilizzo del software, ma la compatibilità indicata e confermata riguarda la linea paterna di Sempio. Restano i dubbi sull’altro materiale genetico rinvenuto sulle mani della vittima.

Le parole della perita sul Dna

È il 18 dicembre scorso quando, davanti al giudice, la perita Denise Albani, biologa e genetista della Polizia, risponde alle domande dell’avvocato di Marco Poggi, Francesco Compagna, ricostruendo tutte le criticità emerse nel corso di un’analisi durata circa otto mesi.

Albani elenca una serie di limiti strutturali: il materiale genetico di partenza, analizzato nel 2012 dal professor Francesco De Stefano, non è mai stato quantificato. Non si conosce la concentrazione iniziale del Dna né il suo livello di degradazione. I profili ottenuti sono parziali, riconducibili ad aplotipi, e quindi non identificativi.

Ha spiegato che non è stato quantificato il Dna e non conosciamo concretamente l’indice di degradazione. Per quanto i profili leggibili siano parziali, si tratta di aplotipi, quindi non identificativi. Inoltre il risultato non si è ripetuto nelle analisi successive. “La valutazione è oggettivamente inaffidabile per questo motivo: perché non c’è un termine di confronto”, ha dichiarato.

I limiti del software utilizzato

Per rispondere alla domanda se quel Dna possa essere attribuito ad Andrea Sempio, è stato utilizzato un software di calcolo biostatistico. Ma anche questo passaggio, secondo Albani, presenta criticità rilevanti.

Come ricostruito dal servizio di Quarto Grado, il software elabora numeri senza poter stabilire se quei numeri rappresentino dati biologicamente reali o semplici artefatti. Per questo, sottolinea Albani, qualsiasi risultato deve essere letto tenendo conto di tutti i limiti già evidenziati.

A questo si aggiunge un secondo problema: il software non considera né la popolazione locale né quella nazionale, un elemento che incide direttamente sulla solidità statistica del dato. Nonostante questi limiti, il calcolo produce comunque un esito di compatibilità.

La compatibilità con Sempio

Secondo le conclusioni esposte in aula, il materiale genetico rinvenuto sul quinto dito della mano destra e sul primo dito della mano sinistra di Chiara Poggi risulterebbe compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio.

Il grado di supporto, inizialmente definito tra “forte” e “moderatamente forte”, è stato poi corretto in aula in “moderato”, sulla base della scala aggiornata fornita dal consulente di Sempio, Marzio Capra.

Tracce comparabili sarebbero emerse anche sul quarto dito della mano sinistra, e in quantitativi minimi sul secondo e terzo dito. Resta però aperto il tema del “Dna da trasferimento”, così come non viene esclusa l’ipotesi di più persone, anzi più uomini, presenti sulla scena del delitto.