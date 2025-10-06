Docente di Medicina all'Università di Bari fa infuriare gli studenti: "A 25 anni meglio consegnare pizze"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un docente dell’Università Aldo Moro di Bari ha dichiarato che dovrebbero studiare per diventare medici solo coloro che provengono dal liceo classico o scientifico, mentre gli altri dovrebbero consegnare pizze piuttosto che seguire il semestre filtro. Il docente è stato denunciato dall’associazione Udu Bari, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti. Preoccupa l’impatto di simili frasi sugli studenti: “Abbiamo paura che possano demotivarsi e abbandonare”, ha dichiarato un membro dell’associazione.

La frase del docente di Medicina di Bari

A Bari va in scena una triste pagina dell’insegnamento. All’Università Aldo Moro di Bari, infatti, un docente di Medicina, il cui nome non è stato divulgato, avrebbe dichiarato: “Si dovrebbe studiare Medicina o iscriversi al semestre filtro solo se si proviene dal liceo classico o scientifico, altrimenti è inutile provarci”. Ha anche aggiunto che sarebbe meglio lasciar perdere se non si passa la prima volta, senza fare il secondo tentativo venti giorni dopo.

È avvenuto durante una lezione del semestre filtro di Medicina e le frasi sono state denunciate dagli studenti presenti a Udu Link Medicina Bari, che le riportano nella denuncia.

Il docente non si sarebbe fermato qui, ma avrebbe anche aggiunto che, se avesse saputo che suo figlio seguiva il semestre filtro a 25 anni, lo avrebbe obbligato a consegnare pizze.

La denuncia di Udu Bari

L’obiettivo della denuncia, fanno sapere i rappresentanti di Udu Bari, non è solo quello di raccontare un fatto successo, ma di voler spiegare agli studenti e alle studentesse che il problema non sono loro, ma il sistema del semestre filtro. Spiegano inoltre che in queste settimane hanno visto gli studenti sempre più in difficoltà e anche più scoraggiati, proprio perché il sistema li mette sotto pressione. Si tratta di un sistema caratterizzato da alta competitività, che rischia di schiacciarli ed è di fatto un modello insostenibile.

Aggiungono che gli studenti, ancor prima di accedere realmente all’università, “rischiano di essere bruciati, di non avere alcuna garanzia sulla possibilità di avere strumenti per emergere, anche strumenti di sostegno welfaristici che possano accompagnarli durante il percorso di studi”. Tante infatti le problematiche e le criticità ad appena un mese dall’avvio dei corsi del cosiddetto “semestre filtro”, che ha aperto la possibilità a tutti e a tutte di studiare Medicina senza il famoso test.

La risposta della ministra Bernini

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha risposto in merito alle dichiarazioni attribuite al docente di Medicina dell’Università di Bari. Ha parlato di parole che tradiscono la missione stessa dell’università, quella fondata sul rispetto, sull’inclusione e sul valore del merito.

Ha aggiunto che diventano ancor più inaccettabili se riferite al semestre aperto di Medicina, pensato per superare il test d’ingresso e i corsi di preparazione privati: un sistema che allarga le opportunità, garantisce l’accesso indipendentemente dalle condizioni economiche e valorizza i talenti e le aspirazioni di migliaia di giovani.

Ha quindi concluso augurandosi che l’ateneo e il docente possano chiarire al più presto l’accaduto, “perché nessuno studente deve sentirsi escluso o umiliato nel suo diritto di studiare”.

Parla il rettore dell’Università

Si è espresso in merito anche il rettore dell’Università di Bari, Roberto Belotti, che ha confermato si tratti di una docente. Dice di aver parlato sia con la rappresentanza studentesca che con la docente. “Il tema è molto ridimensionato”, ha affermato.

La rappresentanza studentesca vuole evidenziare lo stato di preoccupazione che ha la componente studentesca rispetto al semestre filtro, mentre la docente avrebbe espresso queste opinioni durante una pausa tra un’ora e l’altra e non mentre faceva lezione. Stava quindi, secondo Bellotti, manifestando le difficoltà del semestre filtro e l’esigenza di avere una buona preparazione di base, ma “non voleva assolutamente scoraggiare le studentesse e gli studenti”.

Ha quindi spiegato che chiariranno tutto in un incontro tra la docente e le rappresentanze, al quale parteciperà lui stesso per favorire il chiarimento tra le parti.