È stata salvata una docente universitaria colta da arresto cardiocircolatorio presso la stazione ferroviaria di Parma grazie al tempestivo intervento della Polizia ferroviaria. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio dell’11 dicembre, si è risolto positivamente grazie all’utilizzo di un defibrillatore e alle manovre di rianimazione eseguite dagli agenti, che hanno permesso alla donna di riprendere conoscenza prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il tempestivo intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel pomeriggio dell’11 dicembre presso la stazione ferroviaria di Parma. Gli agenti della Polizia ferroviaria, impegnati in attività di controllo e vigilanza, hanno notato una donna riversa a terra nei pressi del binario 1, priva di sensi.

Gli operatori hanno immediatamente riconosciuto la gravità della situazione e hanno attivato le procedure di primo soccorso previste in questi casi. Sono state avviate le manovre di rianimazione cardiopolmonare e, contemporaneamente, è stato allertato il servizio di emergenza sanitaria 118. Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno utilizzato un defibrillatore semiautomatico presente all’interno della stazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La ripresa della docente prima dell’arrivo dei soccorsi

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’azione, la docente universitaria ha mostrato segni di ripresa già prima che i mezzi di soccorso giungessero sul posto. Il personale del 118, una volta arrivato, ha provveduto a stabilizzare la paziente e a trasportarla in codice rosso presso l’Ospedale Maggiore di Parma. I sanitari hanno sottolineato come il pronto intervento della Polizia ferroviaria sia stato determinante per la gestione dell’emergenza e per il buon esito delle operazioni di soccorso.

