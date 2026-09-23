Documenti falsi e taxi per Belfast, operazione internazionale coordinata da Bologna con sei arresti

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Sei persone sono state arrestate e dieci perquisizioni sono state eseguite in una vasta operazione di polizia internazionale contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Polizia di Stato di Bologna in collaborazione con le autorità inglesi, ha coinvolto diversi paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria.

Operazione internazionale coordinata dalla Procura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata su delega della Procura della Repubblica di Bologna, che ha richiesto la collaborazione delle autorità inglesi per eseguire ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in vari paesi europei. L’attività si è svolta in rogatoria internazionale, con il supporto di Europol, e ha visto coinvolti numerosi uffici di polizia in Italia e all’estero.

Mandati di arresto e perquisizioni in tutta Europa

A Bologna, in particolare, è stato eseguito un mandato di arresto internazionale. Complessivamente, sono sei le persone destinatarie di provvedimenti restrittivi, localizzate non solo in Italia ma anche in Spagna e Gran Bretagna. Inoltre, sono state effettuate quattro perquisizioni delegate nella città emiliana. In totale, le perquisizioni delegate sono state dieci, distribuite tra Italia, Austria e Gran Bretagna.

Il meccanismo illecito: documenti falsi e viaggi organizzati

Le indagini, condotte con il supporto di Europol, hanno permesso di ricostruire un sofisticato sistema criminale finalizzato a favorire l’ingresso illegale di migranti in Gran Bretagna. Il meccanismo prevedeva che la maggior parte dei migranti arrivasse nell’Unione Europea tramite voli aerei, utilizzando visti turistici apposti su documenti di identità. Una volta giunti in Europa, questi documenti venivano distrutti e sostituiti con altri, forniti dal network criminale.

Il viaggio verso la Gran Bretagna

Ottenuti i nuovi documenti, i migranti venivano trasferiti a Belfast attraverso viaggi organizzati in taxi, sfruttando la Common Travel Area. Da Belfast, proseguivano il viaggio verso l’Inghilterra utilizzando voli interni. In totale, sono stati coinvolti 18 aeroporti europei nell’ambito di questa attività illecita.

Un’indagine che coinvolge tutta Europa

L’inchiesta non si è limitata a Bologna o all’Italia, ma ha coinvolto anche altri paesi europei. Oltre a Gran Bretagna, Italia, Spagna e Austria, le indagini hanno interessato Belgio, Finlandia, Irlanda, Islanda, Svezia, Portogallo, Olanda e Norvegia. L’operazione ha quindi assunto una dimensione internazionale, evidenziando la portata e la pericolosità del fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina su scala continentale.

Il ruolo di Bologna nell’operazione

La città di Bologna ha avuto un ruolo centrale nell’operazione, sia per l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi sia per le perquisizioni delegate. Le autorità locali hanno agito in stretta sinergia con le forze di polizia degli altri paesi coinvolti, dimostrando l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta ai reati transnazionali.

IPA