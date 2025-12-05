Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata arrestata una cittadina moldava trovata in possesso di documenti rumeni falsi mentre lavorava in una struttura alberghiera: la donna avrebbe tentato di eludere le norme sull’immigrazione e di ottenere benefici riservati ai cittadini europei. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Frontiera di Rimini, che ha intensificato i controlli contro l’immigrazione clandestina.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto il 4 dicembre, quando il personale della Polizia di Frontiera di Rimini ha identificato una donna che lavorava presso una struttura alberghiera della città. Durante il controllo, la donna ha esibito un documento d’identità rumeno valido per l’espatrio, che ha subito destato sospetti agli agenti per alcune anomalie riscontrate.

Accertamenti e scoperta della falsità

Gli accertamenti sono stati affidati al personale esperto in falso documentale della Polizia di Frontiera. Grazie a una verifica approfondita, è stato possibile stabilire che il documento era stato abilmente contraffatto. Gli agenti hanno così potuto accertare la reale nazionalità della donna, risultata essere moldava e non rumena come dichiarato.

Le finalità dell’uso dei documenti falsi

L’utilizzo del documento rumeno falso avrebbe permesso alla donna non solo di nascondere la propria identità, ma anche di aggirare le norme sull’immigrazione, muovendosi irregolarmente all’interno dell’area Schengen. In questo modo, la cittadina moldava avrebbe potuto beneficiare delle agevolazioni previste per i cittadini europei e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, tra cui la possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione.

Le conseguenze giudiziarie

Nella mattinata odierna, la donna è stata condotta davanti al Tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, l’imputata è stata posta a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura locale, che dovrà ora procedere con l’emissione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

