Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Per la prima volta nella sua carriera Dodi Battaglia è salito sul palco senza chitarra. Il musicista dei Pooh si è fratturato un polso in seguito a una caduta avvenuta prima della partenza per il tour negli Stati Uniti. Ha deciso comunque di partecipare ai concerti, affidando le sue parti di chitarra all’amico e collaboratore Filadelfo Castro.

Come sta Dodi Battaglia dei Pooh dopo la caduta

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Dodi Battaglia attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social lunedì 23 novembre. “Purtroppo prima di partire per gli Stati Uniti in una caduta ho rotto un polso”, ha spiegato il musicista. L’infortunio gli ha impedito di suonare durante il concerto di Atlantic City e potrebbe condizionare anche le prossime esibizioni.

La tournée americana dei Pooh, partita dal Berklee Performance Center di Boston, rientra nelle celebrazioni per i 60 anni di carriera della band. Battaglia non ha fornito indicazioni precise sui tempi di recupero, ma ha preferito raggiungere comunque gli Stati Uniti insieme ai compagni, trovando una soluzione che gli consentisse di rispettare gli impegni presi con il pubblico.

Chi è Filadelfo Castro, il chitarrista che sostituisce Dodi Battaglia

A permettere ai Pooh di proseguire la tournée senza rinunciare alle parti di chitarra di Battaglia è stato Filadelfo Castro, musicista, produttore discografico, arrangiatore e insegnante. Il suo rapporto con la famiglia Battaglia risale a molti anni fa.

Castro collabora da oltre vent’anni con Daniele, figlio dello storico chitarrista dei Pooh, e ha partecipato a diversi progetti musicali dello stesso Dodi.

I due hanno scritto e prodotto One Sky, brano realizzato con la partecipazione del chitarrista statunitense Al Di Meola.

Castro ha inoltre curato produzione e arrangiamenti dell’album solista Inno alla musica, pubblicato da Battaglia nel 2021, che comprende anche un brano dedicato alla memoria di Stefano D’Orazio.

La conferma della sostituzione è arrivata dallo stesso Castro attraverso i social, dove ha ringraziato i Pooh e il loro pubblico per l’accoglienza ricevuta.

Perché Dodi Battaglia ha deciso di salire sul palco

Per Battaglia esibirsi senza il suo strumento è stata un’esperienza completamente nuova, che il musicista ha raccontato ai fan con una certa ironia, augurandosi di non doverla ripetere. “Ho preferito stringere i denti ma onorare gli impegni”, ha spiegato. L’alternativa sarebbe stata rinunciare alla tournée, deludendo tanti spettatori che aspettavano di vedere i Pooh negli Stati Uniti.

Il chitarrista ha voluto ringraziare l’amico che lo ha sostituito, gli organizzatori dei concerti per la comprensione dimostrata e soprattutto il pubblico di Atlantic City.