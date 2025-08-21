Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Polizia di Stato di Milano, ieri mattina all’aeroporto di Milano Linate, ha preso in consegna un albanese di 36 anni arrestato nei giorni scorsi dalle autorità Spagnole poiché destinatario di un Mandato di arresto europeo per i reati di associazione per delinquere, furto in abitazione e ricettazione. Il provvedimento, esteso in ambito europeo, era stato emesso nell’ambito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Milano e coordinata dalla Procura di Milano, conclusasi nel mese di dicembre 2024 con l’arresto di altri due albanesi accusati degli stessi reati. Sono almeno dodici i furti contestati al gruppo nel solo mese di novembre 2024, grazie ai servizi di osservazione e all’analisi delle conversazioni ambientali intercettate sulle autovetture in uso agli indagati. Dopo la notifica da parte della Polizia di Frontiera di Milano-Linate dell’ordinanza di custodia cautelare l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Monza.