Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 800 persone controllate, 12 sanzioni amministrative e più di 800 grammi di droga sequestrata il bilancio di una vasta operazione interforze condotta nella Capitale. L’attività, coordinata dai dirigenti dei Commissariati Castro Pretorio, Borgo, San Paolo e Aurelio, ha visto impegnati oltre 20 agenti della Polizia di Stato, insieme a personale della Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASL Roma 1 e AMA, con l’obiettivo di ripristinare legalità e decoro urbano, prevenire la microcriminalità e contrastare lo spaccio di stupefacenti, in particolare nelle aree di maggiore afflusso in vista del Giubileo.

Un’operazione coordinata e multidisciplinare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto numerosi quartieri della città, con un approccio integrato che ha visto la collaborazione di diversi enti e forze dell’ordine. Il Dirigente del Commissariato Castro Pretorio ha guidato le attività nella zona della fermata metropolitana, dove sono stati effettuati pattugliamenti mirati a prevenire reati predatori e controlli amministrativi sugli esercizi commerciali, senza trascurare il tema del decoro urbano.

Focus sul decoro urbano e sulle aree a rischio

Le operazioni hanno avuto come obiettivo anche il ripristino del decoro urbano, con una strategia volta a intervenire preventivamente sulle situazioni di marginalità sociale che spesso favoriscono la microcriminalità. Analoghi interventi sono stati condotti dagli agenti del XI Distretto San Paolo nei quartieri Marconi e Magliana, con particolare attenzione al campo nomadi di via Luigi Candoni e agli insediamenti abusivi lungo il fiume Tevere, aree segnalate per fenomeni di degrado e occupazione abusiva.

Controlli estesi in tutta la città

I controlli della Polizia di Stato sono proseguiti in tutti i quadranti della Capitale, con focus specifici adattati alle caratteristiche dei diversi contesti urbani. In particolare, l’area del Vaticano è stata oggetto di un’attenta opera di bonifica e sanificazione, coordinata dal dirigente del Commissariato di P.S. Borgo e realizzata con il supporto dell’AMA. Gli interventi hanno riguardato le zone di Via della Conciliazione, Largo del Colonnato, Via dei Corridori, Piazza della città Leonina, Via Paolo VI e Borgo Santo Spirito, dove sono state rimosse masserizie abbandonate e sono stati allontanati gruppi di persone senza fissa dimora.

Attività amministrative e sanzioni

Nel corso dei controlli, particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali. Gli agenti del XIII Distretto Aurelio hanno concentrato le loro attività tra Piazza di Santa Maria alle Fornaci e la Pineta Sacchetti, verificando il rispetto delle normative amministrative e del decoro urbano. Sono stati rintracciati 6 cittadini extracomunitari irregolari, accompagnati presso l’Ufficio immigrazione della Questura per valutare un eventuale rimpatrio.

Il bilancio amministrativo dell’operazione parla di 800 persone controllate e 12 sanzioni amministrative elevate ai titolari degli esercizi commerciali, per un totale di oltre 10mila euro. Tra le principali irregolarità riscontrate figurano la mancata esposizione dei prezzi, l’assenza di etichette di provenienza dei generi alimentari e violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contrasto allo spaccio di stupefacenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, un altro fronte caldo dell’operazione è stato quello della criminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno agito dalla periferia ovest a quella nord-est e sud della città, con interventi mirati nei quartieri Primavalle, Via della Bufalotta, San Basilio, Tor Bella Monaca, Torre Angela e Finocchio.

Nel quartiere Primavalle, due giovani sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto contenente oltre 500 grammi di droga nascosti tra il vano portaoggetti e la tappezzeria. Da Via della Bufalotta a San Basilio, altri tre pusher sono finiti in manette, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è proseguita tra Tor Bella Monaca, Torre Angela e la borgata Finocchio, dove sette pusher sono stati individuati e arrestati. In particolare, tre di loro avevano trasformato i palazzi popolari di via dell’Archeologia in veri e propri “mercati a cielo aperto” per la droga, organizzando la vendita secondo un sistema ben rodato. Un sessantatreenne romano è stato sorpreso nella borgata Finocchio mentre effettuava uno scambio di droga e denaro su un muretto, mentre un altro pusher è stato arrestato in via Aldo Capitini dopo aver tentato di nascondersi tra i cespugli, con oltre 100 involucri di sostanza stupefacente rinvenuti tra pacchetti di sigarette e barattoli ermetici.

Altri due corrieri sono stati fermati tra via Casilina e via di Rocca Cencia, trovati alla guida delle loro auto con un ingente carico di cocaina e crack.

Sequestri e denaro illecito

Il bilancio finale dell’operazione, secondo la Polizia di Stato, è di oltre 800 grammi di sostanza stupefacente sequestrata e 3000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che la “morsa” sulla città continuerà senza sosta, dal centro alle periferie, con interventi calibrati sulle specificità dei diversi quartieri.

Un impegno costante per la sicurezza della Capitale

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di prevenzione e repressione dei reati messa in campo dalle forze dell’ordine, soprattutto in vista dell’arrivo di pellegrini e turisti per il Giubileo. Il coordinamento tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASL Roma 1 e AMA ha permesso di agire su più fronti, dal contrasto alla microcriminalità allo spaccio, passando per il ripristino del decoro urbano e la tutela della legalità negli esercizi commerciali.

Le attività hanno interessato numerosi quartieri della città, da Castro Pretorio a Marconi, Magliana, Primavalle, San Basilio, Tor Bella Monaca, Torre Angela, Finocchio, fino all’area del Vaticano.