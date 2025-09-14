Dogecoin compra la Triestina, prima volta di una criptovaluta proprietaria nel calcio e piano per il rilancio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

House of Doge, società collegata alla Dogecoin Foundation, è diventata azionista di maggioranza della Triestina Calcio. È la prima volta in Europa che una realtà legata alle monete virtuali acquisisce il controllo di un club professionistico. Si tratta di una rivoluzione che unisce due mondi finora molto distanti, ovvero quello delle criptovalute e lo sport.

Cos’è Dogecoin

L’acquisizione è avvenuta attraverso la controllata Dogecoin Ventures.

Dogecoin è stata lanciata nel 2013 e il logo si rifà graficamente al meme di internet doge, rappresentante un cane shiba.

La moneta virtuale è nata grazie ai programmatori Billy Markus e Jackson Palmer. L’obiettivo principale dei due era ridicolizzare la nascita incessante di nuove criptovalute.

In realtà, il Dogecoin ha poi sviluppato rapidamente una comunità e nel gennaio 2014 ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 60 milioni di dollari. Nel giugno 2017 è arrivata una capitalizzazione di 340 milioni di dollari e nel gennaio a 2018 ha superato il miliardo di dollari.

Nell’aprile 2021, Dogecoin ha raggiunto una capitalizzazione di 50 miliardi di dollari, entrando nella top 5 delle criptovalute per capitalizzazione.

La fondazione Dogecoin ha sponsorizzato con successo 4 campagne di raccolte fondi tra cui la prima ha finanziato la squadra di bob giamaicana per portarla alle olimpiadi.

Come funziona Dogecoin e il ruolo di Elon Musk

Come riporta Il Corriere della Sera, diversamente dal Bitcoin, Dogecoin non ha un limite massimo di emissione e segue una dinamica inflazionistica.

Spinta anche dalla visibilità offerta da Elon Musk, è diventata un fenomeno globale. L’imprenditore non è proprietario né creatore del token, ma i suoi tweet e l’accettazione dei pagamenti in Dogecoin da parte di Tesla ne hanno consolidato la reputazione.

L’operazione per la proprietà della Triestina Calcio

Marco Margiotta, ceo di House of Doge, ha spiegato che l’investimento “va oltre il calcio” e l’obiettivo sarebbe creare una connessione tra la comunità internazionale di Dogecoin e una città dalla storia particolare come Trieste.

Sempre come spiega il Corriere, per la Triestina Calcio, reduce da stagioni difficili e da passaggi di proprietà non sempre stabili, l’ingresso di un attore internazionale rappresenta una chance di rilancio. In linea con la nuova proprietà, sarà necessario rinnovare il consiglio di amministrazione e nominare un nuovo presidente.

Fino a oggi il rapporto fra criptovalute e sport si era limitato a sponsorizzazioni, partnership commerciali, loghi sulle maglie. La mossa di Dogecoin potrebbe aprire la strada a esperimenti innovativi: dalla vendita di biglietti e merchandising in Dogecoin a forme di partecipazione dei tifosi basate su blockchain.